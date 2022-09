Partido Mallorca - Girona en directo

Sin goles en Mallorca después de una primera parte irregular en la que ha habido tramos muy espesos y sin demasiado juego en Son Moix. Comenzó mejor el Girona, teniendo las ocasiones más claras de la mano de Rodrigo Riquelme, que efectuó varios disparos desde fuera del área que testaron las habilidades de Rajkovic. El Mallorca no pisaba el área y únicamente tenía posesiones largas que no culminaba. Poco a poco el equipo de Aguirre fue despertando y sacando jugo a los cabezazos de Muriqi. El colegiado tuvo que tirar del VAR para revisar un posible penalti favorable al Mallorca sobre Copete -después de un despeje de puños de Juan Carlos que lo empujó al suelo-, pero finalmente no indicó nada.