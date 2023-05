Milan - Internazionale en directo

El técnico italiano finalmente no podrá contar con la presencia de unas de sus piezas más importantes en el ataque como es la figura del portugués Rafael Leao. El jugador, que todavía no estaba listo para volver al terreno de juego, se queda fuera de la convocatoria como ya avisó Pioli en la rueda de prensa previa al encuentro, donde señaló que, de no estar disponible para jugar, tampoco se sentaría en el banquillo.