Las opciones para que Messi siga en el Barcelona ganan fuerza

El padre y representante de Lionel Messi, Jorge Messi, ha aumentado las dudas sobre el futuro de su hijo en el Fútbol Club Barcelona, abriendo la posibilidad ahora de que pueda quedarse en el club, 24 horas después de haber dicho que era "difícil" y tras no llegar a un acuerdo en su primera reunión con el presidente Josep Maria Bartomeu.

"Sí", respondió escueto Jorge Messi sin bajarse de su coche en declaraciones a Mediaset ante la pregunta de si están estudiando la posibilidad de que Lionel Messi se quedara esta campaña en el Barça y se marchara gratis en verano de 2021.

Por otro lado, preguntado por cómo fue la reunión, horas antes, entre el entorno de Messi (acudió también su hermano Rodrigo y el abogado de Cuatrecasas Jorge Pecourt) con el presidente del club, Josep Maria Bartomeu, también replicó con un escueto "muy bien".

Este "sí" abre una nueva vía, una nueva posibilidad; que Messi se marche gratis en verano de 2021 y goce de una última temporada vistiendo la camiseta blaugrana, a las órdenes de un Ronald Koeman, nuevo técnico, que cuenta con él.

Previamente, este miércoles por la tarde, el entorno de Messi y el club se reunieron sin llegar a ningún acuerdo. Antes de ese encuentro, el padre del '10' aseguraba que era "difícil" que se quedara, postura que se ratificó en la reunión.

Los representantes del '10' culé argumentaron la ejecución de la cláusula por estar en tiempo y forma, mientras que el Barça se remitió al contrato en vigor hasta 2021 y los 700 millones de euros como libertad para Messi.

"No sé, no sé nada. Lo veo difícil para quedarse", reconoció el padre del '10', actual capitán del equipo blaugrana, que envió hace días un burofax al club pidiendo su salida libre. No obstante, nadie del entorno del jugador había hablado hasta ahora.

Por otro lado, el del posible comprador o nuevo destino de su hijo, negó haber hablado personalmente con el Manchester City o con Pep Guardiola, con quien Messi coincidió en su exitosa época en el Barça. "No sé, no hay nada todavía. No hablé con Pep, ni con nadie", señaló.

Se espera que este jueves Jorge Messi se reúna con su hijo para explicar los detalles de dicha reunión y, posiblemente, se dé un paso definitivo hacia la solución del caso. Según TyC Sports, y el periodista que destapó el burofax en el que Messi pedía su salida del Barça, habría un "90% de opciones" de que la 'Pulga' se quedara en el Camp Nou.

"Hay un 90% de opciones de que Messi siga en el Barcelona", aseguró el periodista de TyC Sports Martín Arévalo, encargado de desvelar la noticia del burofax. "Este jueves puede ser un día crucial ya que se espera que llegue una decisión definitiva", añadió.

Para Arévalo, se abre un nuevo escenario como que Messi siga en el Barça hasta junio de 2021 y cumpla su contrato. "A esta altura lo está evaluando. Los dirigentes le pidieron por favor que se quede. Leo resolverá en breve y comunicará. Veremos cómo termina", auguró.