El Arsenal ficha a Emery

"Un ganador nato"

Elha anunciado este martes la llegada del técnico españolcomo reemplazo de, quien dejó el club la pasada semana después de 22 años.Emery, de 46 años, que guió recientemente al París Saint-Germain a los títulos de liga, Copa y Copa de la Liga en Francia, ha asegurado que"Estoy encantado de llegar a uno de los mejores clubes del mundo., su compromiso por los futbolistas jóvenes y su estadio de primera categoría", declaró el entrenador vasco."Estoy tremendamente emocionado de que me hayan dado la responsabilidad de empezar un nuevo capítulo en la historia del Arsenal y con muchas ganas de dar alegrías a todos aquellos que aman este club", añadió.Unai Emery, que tiene la difícil tarea de reemplazar en el banquillo 'Gunner' a toda una leyenda como, fue, según el consejero delegado del Arsenal, la elección "unánime" de la junta directiva."Unai tiene un currículum excelente; ha desarrollado a algunos de los futbolistas jóvenes con más talento de Europa y hace un fútbol emocionante que encaja a la perfección con lo que quiere el Arsenal", indicó Ivan Gazidis, CEO del conjunto del norte de Londres.. Hemos llevado a cabo una búsqueda exhaustiva y todos los candidatos con los que nos hemos reunido estaban interesados en el puesto. Sin embargo, la elección unánime era Unai", añadió el director ejecutivo.El antiguo entrenador del Sevilla -guió al equipo andaluz a- no era uno de los favoritos para el puesto, y se rumoreaba que el elegido sería el español Mikel Arteta, antiguo jugador del Arsenal y actual ayudante de Pep Guardiola en el Manchester City, o el italiano Massimiliano Allgri, técnico del Juventus.Otros nombres que sonaban con fuerza para recalar en el Emirates Stadium eran los de dos leyendas del club como los franceses Patrick Vieira, entrenador del New York City FC, y Thierry Henry, quien ejerce de ayudante de Roberto Martínez en la selección de Bélgica y de comentarista en la televisión británica."Estamos encantados de darle la bienvenida a Unai al Arsenal.. Y estamos seguros de que es la persona indicada para el puesto, alguien que trabajará duro para ganar los títulos que nuestros aficionados y todos los que quieren al Arsenal desean", aseguró Stan Kroenke, accionista mayoritario de los 'Gunners'."Hubo varias cosas que nos gustaron cuando le entrevistamos: su conocimiento del fútbol, su energía, su determinación y amor por este deporte. También nos sorprendió todo lo que conocía sobre la Premier League y el fútbol europeo y sobre nuestro club y nuestros jugadores. Esperamos que pueda trabajar sobre la plataforma dejada por Arsene Wenger y que ayude al club a tener éxito", concluyó Kroenke.