Calidad suficiente para salvarse

El Mallorca quiere bajarse del ascensor. Los bermellones, de nuevo en Primera, quieren acabar de una vez por todas con el ‘maldito’ cambio de categoría y lograr quedarse en la elite del fútbol. Será todo un reto, pero tras un fructífero mercado de fichajes, se ha armado una plantilla con suficiente calidad para lograrlo y consolidar el proyecto ideado por la propiedad americana.

Luis García Plaza es el capitán indiscutible de un equipo que presenta un combo de veteranía y juventud, un cóctel que pretende dar batalla en cualquier estadio. Al técnico madrileño no le importa el nombre y dorsal que luzcan en la camiseta. Si no rinden, rápidamente otro ocupará su lugar, como ya demostró el curso pasado en Segunda. Opciones no le faltarán. Cuenta con veintisiete jugadores a sus órdenes, con un mínimo de dos por posición.

La portería, otra temporada más, sigue bajo el dominio dictatorial de Manolo Reina. Greif, viejo deseo de invierno y realidad en verano, aguarda su oportunidad en el banco. En defensa, los laterales cuentan con un nuevo inquilino. Maffeo le ha ganado la partida a Joan Sastre, indiscutible la temporada pasada en el flanco derecho. En la izquierda, Oliván ha aprovechado la baja de Jaume Costa para subir enteros en su condición de titular. Valjent y Raíllo, la pareja de torres bermellonas, siguen a lo suyo en el centro de la retaguardia.

La sala de máquinas cuenta de nuevo con Baba, renacido de las cenizas como experto en tapar las fugas del equipo. Salva Sevilla y Galarreta, que debuta en Primera, se intercambian la labor de director de orquesta. En los extremos, donde hay ‘overbooking’, Take Kubo y Mboula parecen partir con ventaja, con la amenaza del surcoreano Kang In Lee esperando para entrar, al igual que Lago, Amath o Antonio Sánchez cuando esté. Dani Rodríguez es el enganche que une el centro del campo con la punta de ataque, donde el goleador Fer Niño parte como titular. Ligeramente detrás se encuentran Ángel, el californiano Hoppe y Abdón, uno de los héroes del ascenso.