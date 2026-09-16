Miquel Alzamora, mentor de Enric Mas en el ciclismo: "Ha ganado la Vuelta a España porque se ha quitado la presión de ser el líder del equipo"

¿Como mentor y primera persona en ver a Enric Mas subido a una bicicleta, se imaginaba verlo ganar una Vuelta a España?

No, ni él tampoco. De hecho, el sábado le escribí un WhatsApp y le dije “Qui hagués dit en el 2008 quan vares començar que guanyaries una Vuelta” y me contestó con corazones. Evidentemente, la ilusión la tienes, pero en ese momento no lo piensas.

Enric llegó al Club Ciclista Artanenc cuando usted tomó las riendas, allá por 2008, ¿cómo recuerda a ese Enric?

Él ya tenía 13 años cuando empezó, no era tan pequeño, venía del básquet y empezó con nosotros casi medio obligado porque nuestras familias eran muy amigas. Era y es muy pillo. Yo con el tema del deporte tengo una frase que suelo decir que es “No puc, no existesc”, y a los chicos les digo que esto de “no puedo” no sé qué significa y Enric nunca lo decía, pero se hacía el sueco y después ganaba. Era muy pícaro, no decía nunca que no podía, pero hacía como si no pudiese y después ganaba. Es un ganador, es muy ambicioso y le gusta ser la figura, pero no de los que les gusta alardear de sus éxitos, de hecho, en la celebración de La Vuelta lo primero que hace es agradecer a su equipo, a sus compañeros y a su afición, se quita protagonismo. No es un killer, no es que lo veas y sepas que vaya a ganar… pero tiene esa mentalidad.

¿A esa edad ya destacaba sobre la bici?

No mucho, él a los 15 años entra en el CTEIB y aguanta su nivel compitiendo a nivel nacional y tiene carreras buenas, incluso gana una Contrarreloj por equipos en su primer año de cadete en el Campeonato de España, pero aparte de eso no tiene ninguna victoria importante.

¿Y cuándo cree que da ese salto de calidad para empezar a creer que puede ser profesional?

Da un cambio grande cuando va a la Fundación Alberto Contador. Enric cambia a nivel de estatus, se hace un líder y asume la importancia de que sus compañeros trabajen para él porque Enric sabe que en las carreras estará delante.

Un Alberto Contador que ya predijo que sería el futuro del ciclismo español cuando corría su primera Vuelta a España en 2017…

Sí, en esa Vuelta casi gana una etapa, lo llamé y le dije “Enric, no pots fer un esprint així” porque eran tres y se puso entre los dos y tenía que ir vigilando a la derecha y a la izquierda en vez de ponerse a un costado y mirar solo a un lado.

Y de ahí a ganarla este año, ¿cómo ha visto su Vuelta?

Lo he visto cambiado. El día que supera a Pogacar en la etapa de El Bartolo… esto Enric no lo había hecho nunca, ha hecho un cambio. Lo cogió faltando 30 o 40 metros para coronar el puerto y le esprintó, es verdad que había bonificación, pero le esprintó. Incluso después, en la bajada, le decía al esloveno que era peligroso… Enric ya actuaba como un líder, era un estoy aquí, ya se le veía diferente.

¿A qué cree que se debe ese cambio?

Creo que es porque han traído un líder en el equipo como Cian Uijtdebroeks y se ha quitado la presión de serlo él y tener que ganar. Que después ha ido trece días de líder de la clasificación general en La Vuelta y ha tenido esa presión, pero también ha trabajado psicológicamente, seguro.

Posiblemente también ha debido trabajar con las críticas que ha recibido, que han sido muchas estos últimos años, ¿cree que se ha sido injusto con él?

No se le ha tratado bien. La prensa y la gente le ha hecho mucho daño. Que si paquete, que si por qué no ataca… no ataca porque no puede. ¿Roglic en esta Vuelta ha atacado? ¿Por qué no ha atacado? Porque no puede. A veces tienes que conformarte con el puesto que tienes, porque puedes atacar y probarlo, pero quizá gastas fuerzas y después quedas cuarto. Desde fuera todo es muy bonito, todos son entrenadores.

¿Cree que esta victoria en La Vuelta puede ser un antes y un después en su manera de correr y ahora lo haga con más confianza?

No lo creo. Si las fuerzas le acompañan será el mismo que en esta Vuelta. No es fácil, en la Vuelta a Burgos, quince días antes de la Vuelta a España no podía con Felix Gall. ¿Por qué? Porque no podía, ¿por qué no atacó? Porque no le acompañaban las fuerzas. No es que no atacase porque se conforma.

Ahora le llega el Mundial, después vienen las clásicas italianas que le vienen bien, ¿cree que Enric puede ganar algo más en este final de temporada?

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Debemos tener los pies en el suelo, el Mundial es una prueba muy diferente a una Vuelta a España. No es que crea que no le vaya bien, pero poco a poco, además hay un cambio horario, llegará cansado después de estas tres semanas, se corre muy diferente… no es una carrera que sea su especialidad, pero ojalá lo haga bien. Las clásicas italianas de después posiblemente se adapten más a él, creo que lo puede hacer mejor en carreras como Il Lombardia que en el Mundial.