‘Tarhunz’, ‘Histolab’ y ‘Diabolic’ vencen en el 40 aniversario de la Regata Rei En Jaume

Tarhunz, armado por Diego de las Heras y del CN Vilanova, el Histolab, de José Juan Torres, con grímpola del Real Club Náutico de Palma, y Diabolic, de Glen de Brouwer, fueron los vencedores de las clases ORC 1, ORC 2 y ORC Reducida, respectivamente, en el 40 aniversario de la Regata Rei en Jaume, una travesía de 110 millas náuticas que rememora la conquista de Mallorca en 1229 y que finalizó el sábado con la entrega de premios en Port Adriano.

En la salida, que tuvo lugar el pasado viernes a las 10 de la mañana, hubo viento flojo y variable, junto con la ola residual del día anterior. Sin embargo, la caída del viento al final de la tarde provocó zonas de calma que frenaron a los 19 veleros participantes, especialmente a los que iban en cabeza.

Diego de las Heras explicó que «nuestra salida no fue buena, pero poco a poco, con el apoyo de la tripulación, siempre atenta a los roles y a un trimado fino, fuimos escalando posiciones. La previsión meteorológica se cumplió, así como nuestro plan de regata». Para el armador, uno de los momentos complicados fue la elección de cada vela, aunque luego «vimos que fue acertado al tener un final de regata potente que nos llevó a la victoria».

Por su parte, José Juan Torres calificó de muy divertida la prueba, que, en su opinión, tiene una distancia asumible y un gran ambiente familiar. «Era la primera vez que participábamos y, sin dudarlo, volveremos a repetir».

Glen De Brouwer señaló que competir con solo dos tripulantes obliga a rendir con la máxima concentración, apoyándose en la estrategia, ya que «no hay un minuto de descanso».

El primer velero en cruzar la línea de meta fue el Gymir, de Manel Codina, que invirtió 21 horas, 27 minutos y 15 segundos en completar el recorrido.

En la clase ORC Reducida, el Salao Tu, de Manolo López (CN Salou), quedó segundo clasificado, mientras que Mar y Luz, de Xavi Toledo (CN Vilanova), consiguió la tercera plaza.

En ORC 1, el Bonadventura, de Luis M. Fargas (CN Cambrils), y el Modul, de Felix Comas (CV Santa Ponça), consiguieron la segunda y tercera posición de la clasificación. En ORC 2, la segunda clasificación fue para el Empenta, de Francisco Javier Rodríguez (Reial Club Nàutic de Tarragona), y la tercera quedó desierta.

Durante la cena de entrega de trofeos, celebrada en Port Adriano, el gerente del Instituto Calvià Esports (ICE), Carlos Veny, felicitó a los ganadores y agradeció la participación de todas las tripulaciones, «a quienes esperamos ver el año que viene en esta regata que une historia, deporte y cultura», según dijo.

Luis Nigorra, presidente del Club Náutico de Santa Ponça, destacó la colaboración de los ayuntamientos en la celebración de esta regata de altura y consideró que «se han alcanzado las 40 ediciones gracias a la ilusión de las tripulaciones y de los clubes náuticos de Salou y Santa Ponça».

Noticias relacionadas

El director de la regata, Manolo Nadal de Uhler, apuntó que la Regata Rei en Jaume se ha convertido en una de las más veteranas de Mallorca y ha logrado crear en su entorno un club de fans, ya que muchos barcos y tripulaciones repiten su participación.