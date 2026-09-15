Miquel Ángel Capó e Irene Guarc ganan la XI Trapa Trail S'Arracó

El pobler Miquel Ángel Capó (Mallorca Trail) e Irene Guarc se adjudicaron el triunfo en la XI Trapa Trail S'Arracó, disputada el pasado sábado bajo la organización del Club Atletisme Andratx, que dirige Pau Verd. La prueba, de 20,2 kilómetros y 850 metros de desnivel positivo, tuvo su epicentro en el paso por Sa Trapa, un espacio de especial conservación de la naturaleza. Los beneficios de la carrera fueron destinados al GOB con este fin. En total, se clasificaron 208 participantes.

El pobler Miquel A. Capó (Mallorca Trail) dominó con gran autoridad la prueba, firmando un tiempo de 1h31:28. La segunda plaza fue para Toni Melis (C.A. Artà), que entró a más de cinco minutos del ganador, con un registro de 1h36:41. Completó el podio Adrián Miralles (Joan Comes), con 1h36:42.

Cuarto finalizó el también pobler y tío del ganador, Miquel Capó Soler (Malift Mallorca), con 1h38:03, mientras que Edward Thomas Plummer acabó en quinta posición, con 1h41:09.

En categoría femenina, Irene Guarc (Peak Level 7) fue la primera clasificada, con un crono de 1h58:00. La segunda plaza fue para Gisela Solange Albor (ADA Calvià), con 2h02:25, mientras que Mari Allés (CECOME Menorca) completó el podio con 2h08:02.

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Rebeca Lewis acabó en cuarto lugar, con un tiempo de 2h08:08, mientras que la manacorina Bel Durán (C.A. Manacor), que vuelve a la competición, fue quinta con un registro de 2h19:09.