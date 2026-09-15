Alba Torrens: «Queremos asentarnos en la Liga Femenina Endesa y ser ambiciosos»

La mallorquina Alba Torrens, capitana de la selección española femenina de baloncesto, reconoció que este cuarto podio conseguido en el Mundial de Berlín es "una felicidad" que va más allá de lo personal por el trabajo que hay detrás, y al tiempo se mostró "orgullosa" del legado que han dejado por "el trabajo, el camino y los valores" que han demostrado.

"Siento agradecimiento y orgullo de haber podido formar parte de estos cuatro momentos históricos, no para mí, sino para el baloncesto español. Es una felicidad que va más allá de mí, porque conozco el trabajo que hay detrás de esta medalla por parte de muchas personas", afirmó sobre el hecho de ser la jugadora nacional con mejor palmarés en la presentación de la Liga Femenina Endesa en Madrid, un acto al que también ha asistido la mallorquina Helena Pueyo.

Sin embargo, Torrens no quiso elegir cuál de sus cuatro medallas en Campeonatos del Mundo es más importante, ya que "cada una es especial". "Las he vivido en diferentes momentos, en diferentes roles, pero todas tienen el mismo valor. Lo más importante y lo que me hace más feliz es ver al baloncesto español a un alto nivel generación tras generación, y estoy segura de que no será la última", añadió.

Sobre este podio, la alero destacó que el logro es de "todas las personas que han formado parte de este éxito" como las propias "jugadoras, el seleccionador, Miguel Méndez y la presidenta de la Federación Española de Baloncesto, Elisa Aguilar", entre otros.

"Es un nuevo éxito del baloncesto español y valoramos mucho este cuarto podio mundial. Los que llevamos un rato aquí sabemos lo difícil que es, tiene muchísimo valor. Parece fácil, pero creo que es un trabajo conjunto de muchas personas y por eso todos tenemos que estar muy orgullosos de este nuevo éxito", continuó.

Asimismo, Torrens afirmó que han dejado un legado "no solo por el bronce". "Estoy convencida de que, hubiese pasado lo que hubiese pasado, nos habrían mirado a los ojos y habrían estado orgullosas del trabajo, del camino y de los valores", subrayó.

"Creo que un equipo lleno de trabajo, de dedicación, de respeto, de amor, por lo que esta medalla sí que va más allá del resultado. Por supuesto, le damos muchísimo valor al resultado, pero creo que no siempre es el qué, sino también el cómo. Este equipo ha sido ejemplo de equipo en mayúsculas y son muchos los valores que lo acompañan y que nos hacen sentir muy orgullosos", valoró la balear.

Ahora Torrens afrontará esta nueva aventura con el Azulmarino en la máxima categoría del baloncesto femenino español, con un proyecto que afronta con mucha ilusión y además por hacerlo en casa. "Es una suerte poder tener este proyecto y a la vez lo asumo con responsabilidad, compromiso y con muchas ganas de sumar al proyecto y de ir a por los objetivos que nos marquemos", aseguró.

"Estamos muy felices en Mallorca de poder volver a la máxima categoría y creo que en el proyecto tenemos la humildad de ser un equipo que acaba de ascender a la Liga Femenina Endesa. Queremos asentarnos, conocer, poner todo nuestro trabajo en todos los sentidos y a la vez ser ambiciosos para cumplir los objetivos que nos vayamos marcando durante la temporada", aseguró.

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Sin embargo, también se mostró cauta por este inicio de temporada 2026-27. "Ahora mismo lo que queremos es presentarnos lo mejor posible, trabajar, unir al equipo, a todas las piezas, y con esa mezcla de humildad y ambición, empezar la liga compitiendo", zanjó Torrens. "Somos muy conscientes del nivel de la Liga Femenina Endesa y vamos a poner todo de nuestra parte para poder competir bien".