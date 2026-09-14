Pilotades
Tres hermanos pitan el Génova-Son Verí
El partido entre el Génova y el Son Verí (2-0) de Preferente fue arbitrado por los hermanos Crespí Serra: Macià como principal y Francesc y Joan como asistentes.
Nuevas victorias para el San Francisco y Mallorca
El San Francisco juvenil sumó su segunda victoria en Honor al vencer por 2-0 al Murcia Promises. Los escolares alinearon a Tià Mora, Yago Bosch (Biel Riera), Hugo, Ansu (Canals), Yannick, Joan Escalas, Ferrari (Bibiloni), Ordinas, (Lunegro) Romero, Nguyen (Carles Garau) y Lucas López. Por su parte, el Mallorca también venció al ganar 0-1 en el campo del Levante con gol de Joel Avilés. El debutante Penya Arrabal sigue en blanco al caer por 1-2 con el Patacona.
El Balears femenino iguala a cero
El Balears femenino, que el pasado miércoles caía eliminado de la Copa de la Reina al perder en Palma ante el Villarreal por 0-1, ayer empató a cero en el campo del Samper. Las blanquiazules salieron con Blanca Noguera, Fátima, Roxane, Helena, Valca, Nadia, Abi, Ixiar, Vélez, Pomer y Nerea.
El Penya Arrabal B, líder en Juvenil Nacional
Segunda jornada en la Liga Nacional juvenil en la que, a la espera de la disputa del duelo Mallorca B-Atlético Baleares, aplazado por el mal estado de Son Bibiloni, solo un equipo ha ganado los dos primeros partidos, el Penya Arrabal B. Los resultados han sido: La Salle, 2-Ferreries, 2; Portmany, 1-Platges de Calvià, 0; Alcúdia, 5-Penya Deportiva, 3; Constància, 1-Ciutat de Palma, 2; Poblense, 2-Andratx, 0; Ibiza, 1-Palma, 0; Artà, 0-Penya Arrabal B, 2; y Ciutadella, 1-Manacor, 4.
El CE Sineu presentó sus nueva equipaciones
El CE Sineu presentó su nueva equipación en una temporada histórica, su debut en Tercera División. «Representamos los colores de nuestro club y de nuestro pueblo con orgullo en Balears», señalaron.
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