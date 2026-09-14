El Palau d'Esports de Son Moix se moderniza con una inversión de más de 1,1 millones de euros

El alcalde de Palma, Jaime Martínez Llabrés, acompañado por el primer teniente de alcalde y regidor de Esports, Javier Bonet, ha presentado este lunes las actuaciones de modernización que el Ajuntament de Palma, a través del Institut Municipal de l’Esport (IME), ha llevado a cabo recientemente en el Palau Municipal d’Esports de Son Moix, con el objetivo de seguir mejorando una de las principales instalaciones deportivas de la ciudad.

Al acto de presentación han asistido representantes de los cinco clubes que desarrollan su actividad en el Palau y que compiten en categorías nacionales de primer nivel: Azul Marino Palma, Illes Balears Palma Futsal, Club Vóley Palma, Fibwi Palma y Palmer Basket Mallorca.

También han asistido el presidente de la Federació de Futbol de les Illes Balears, Jordi Horrach; el presidente de la Federació de Bàsquet de les Illes Balears, Juanjo Talens; y el presidente de la Federació de Voleibol de les Illes Balears, Pep Mas.

Por parte del Institut Municipal de l’Esport (IME), también ha asistido su gerente, Miguel Ángel Bennàssar.

Las actuaciones realizadas han supuesto la renovación de los sistemas de iluminación y sonido del pabellón y de la piscina, a lo que cabe sumar la renovación integral de la pista desmontable de parquet, una actuación que se llevó a cabo durante 2025.

El conjunto de estas actuaciones representa una inversión superior a 1,1 millones de euros y permite mejorar las prestaciones del recinto, tanto para la práctica deportiva y la celebración de competiciones oficiales como para la organización de eventos, actos institucionales y espectáculos.

Nueva iluminación y sonido en la pista

Una de las principales actuaciones ha sido la renovación integral de la iluminación de la pista principal del Palau Municipal d’Esports de Son Moix.

Los trabajos, iniciados el pasado 14 de julio y finalizados este mes de septiembre, han incluido la instalación de nuevas luminarias LED y una nueva infraestructura eléctrica adaptada a los requisitos técnicos necesarios para la celebración de competiciones deportivas de alto nivel y retransmisiones televisivas.

En la pista principal se ha instalado un sistema formado por 60 luminarias LED modulares, que permite mejorar los niveles y la uniformidad de la iluminación y, al mismo tiempo, optimizar el consumo energético.

La nueva instalación incorpora también un sistema de control punto a punto mediante protocolo DMX, que permite configurar diferentes escenas de iluminación en función de las necesidades de cada actividad.

Asimismo, se ha incorporado un sistema de iluminación espectacular, que amplía la versatilidad del recinto y permite adaptar la ambientación del pabellón a diferentes tipos de eventos, desde partidos y competiciones deportivas hasta presentaciones, actos institucionales y espectáculos.

La renovación también ha permitido mejorar la iluminación de las gradas, mediante la instalación de 24 nuevos proyectores LED específicos para esta zona.

Los trabajos de renovación de la iluminación han sido adjudicados a TECESA Acústica Visual S.L. y han supuesto una inversión de 1.002.252 euros, IVA incluido.

Otra de las actuaciones finalizadas este mes de septiembre ha sido la renovación del sistema de sonido del pabellón.

En concreto, se ha instalado un nuevo sistema de sonido fijo, adaptado a las dimensiones y características del recinto, que mejora la calidad acústica y garantiza una distribución más uniforme del sonido en las diferentes zonas del pabellón.

La nueva instalación permite mejorar las condiciones técnicas para la celebración de competiciones deportivas.

La renovación del sistema de sonido, adjudicada a NUNSYS S.A., ha supuesto una inversión de 67.852 euros, IVA incluido.

Cabe destacar que las actuaciones de modernización también han incluido la renovación integral de la pista desmontable de parquet, una intervención que se llevó a cabo durante 2025 y que finalizó en octubre de ese año.

La actuación supuso una inversión de 90.306 euros y permitió mejorar las condiciones de seguridad, el rendimiento deportivo y la calidad general de la instalación.

Con esta renovación, el pabellón dispone de una superficie de juego adaptada a las exigencias de las competiciones deportivas de alto nivel.

Renovación de la iluminación de la piscina

La actuación de modernización de la iluminación se ha extendido también a la piscina del Palau.

Los trabajos se ejecutaron entre el 14 y el 31 de julio, con el objetivo de reducir al mínimo el impacto sobre los usuarios de la instalación. El antiguo sistema ha sido sustituido por una nueva instalación basada en tecnología LED, que permitirá reducir el consumo energético en más de un 50 % respecto a la instalación anterior.

Con estas actuaciones, el Ajuntament continúa impulsando la modernización del Palau Municipal d’Esports de Son Moix, una de las principales instalaciones deportivas de la ciudad.

El objetivo es consolidar Son Moix como un recinto de referencia, preparado para acoger competiciones oficiales, grandes eventos y retransmisiones deportivas, al tiempo que se mejora la seguridad, la eficiencia y la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía.

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Este año, Son Moix cumple 50 años, una celebración que coincide con un importante proceso de renovación y modernización de sus instalaciones, destinado a adaptar el recinto a las necesidades deportivas actuales y futuras.