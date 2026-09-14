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Opinión | Maillot rojo

El Mallorca felicitó a Enric Mas en el partido contra el Sabadell

El Mallorca felicitó a Enric Mas en el partido contra el Sabadell / GUILLEM BOSCH

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Gabriel Forteza

Palma

No me estoy apuntando al carro de Enric Mas como puede parecer por el título que precede a este artículo, aunque también, lo reconozco.

En mi caso me refiero a otro jersey rojo, o bermellón para ser más estricto y preciso, el del delantero Adrián Fuentes que ayer se vistió de líder, como Enric, para dar la victoria a su equipo con sus goles, en plural, esos que parecía que no iban a llegar nunca.

Y entre las curiosidades del paralelismo, está que el ciclista de Artà se coronó en la única ciudad en la que, de momento, ha perdido el Mallorca, en Granada. Caprichos del destino en materia de maillots o jerseys rojos.

El equipo de Luis García sigue luciendo galones en casa donde cuenta sus partidos por victorias y sin recibir goles, sumando ya tres triunfos en tres partidos. La cuenta pendiente sigue estando lejos de la isla con la citada derrota en Granada y el empate en Elda; la siguiente salida será a Donosti para enfrentarse al filial de la Real Sociedad.

Dicho todo ello, añado que no me gustó el Mallorca ante el Sabadell. Una asistencia excelente del portero Tenas y un error grave de Urri le dieron el doblete a Fuentes, pero el juego del equipo no me convenció como creo que tampoco a la parroquia de Son Moix donde solo se ven goles locales y ninguno visitante.

Colectivamente faltan cosas, e individualmente, también.

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La semana que viene, más. No Enric, sino más fútbol.

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