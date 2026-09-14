Enric Mas entra en la leyenda del ciclismo mallorquín

Enric Mas ya ocupa un lugar reservado en la historia del ciclismo mallorquín. El corredor de Artà ha conquistado la Vuelta a España y se convierte en el primer ciclista de Mallorca que gana la clasificación general de una de las tres grandes vueltas (Tour, Giro y Vuelta).

El triunfo da una nueva dimensión a una trayectoria que ya acumulaba cuatro podios en la Vuelta. Mas fue segundo en 2018, 2021 y 2022 y tercero en 2024, pero hasta ahora siempre le había faltado subir al escalón más alto. En esta edición ha dado definitivamente ese paso: se enfundó por primera vez el maillot de líder y volvió a ganar una etapa de la carrera, en el Alto de Aitana, ocho años después de estrenarse en el Coll de la Gallina.

Su nombre pasa así a ocupar un espacio propio dentro de una isla con una larga tradición ciclista y con nombres legendarios. Antoni Karmany, triple ganador de la clasificación de la montaña de la Vuelta, llegó a ser cuarto en la general en 1960, mientras que Gabriel Mas ganó una etapa de la ronda española en 1959. Ambos llegaron además a liderar la carrera, algo que ningún mallorquín había vuelto a conseguir durante más de seis décadas hasta Enric Mas.

Otros ganadores de etapas en la Vuelta, aunque nunca llegaron a ser líderes, fueron Miguel Gual, con ocho (tres en 1945, 1946 y cuatro en 1948); Antoni Gelabert, con tres (dos en 1950, 1955); con dos Bernat Capó (1950 ) y Gabriel Company (1955, 1961); y con una Andrés Trobat (1950) y Toni Vallori (1976).

En tiempos más recientes, Mavi García ha llevado también al ciclismo mallorquín a la élite internacional. Fue tercera en el Giro de Italia de 2022 y sexta en la prueba en ruta de los Juegos Olímpicos de París 2024, antes de firmar en 2025 dos de los mayores éxitos de su trayectoria con una victoria de etapa en el Tour de Francia femenino y el bronce en el Campeonato del Mundo.

Pista y mountain bike

La dimensión del ciclismo en Mallorca es mayor aún si se añaden históricos de la pista. Guillem Timoner marcó una época con sus seis títulos mundiales de medio fondo tras moto. Décadas después, Joan Llaneras conquistó siete campeonatos del mundo y cuatro medallas olímpicas, dos de ellas de oro. Una nómina de grandes campeones en la que cabe añadir al menorquín Albert Torres, campeón del mundo de madison en 2014 junto al mallorquín David Muntaner y de ómnium en 2025, además de cinco veces campeón de Europa en pista. En el velódromo también destacó Miquel Alzamora (campeón del mundo de madison en Perth 1997con Llaneras) o el polifacético Toni Tauler, campeón de España contrarreloj en ruta en 2006 (y tres veces subcampeón), ganador por equipos del Tour con el Kelme y plata olímpica en madison en Pekín 2008 con Llaneras.

No solo en ruta o pista ha habido éxitos mallorquines, ya que Marga Fullana logró tres títulos mundiales individuales de bicicleta de montaña y el bronce olímpico en Sídney 2000.

Enric Mas ha ido ahora más lejos que todos sus predecesores mallorquines. La victoria en Granada convierte al ciclista de Artà en una figura histórica del deporte mallorquín y acaba, además, con una larga espera del ciclismo español: ningún corredor nacional ganaba una gran vuelta desde que Alberto Contador conquistó el Giro de Italia de 2015.

Después de tantos podios y tantos intentos, Enric Mas ha transformado una gran carrera deportiva en una carrera para la historia.