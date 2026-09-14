Emoción tras la victoria de Enric Mas: «Esto es un orgullo para Artà y para toda Mallorca»

Artà ha vivido un gran domingo celebrando el triunfo de su vecino más ilustre, el ciclista Enric Mas, que se ha proclamado ganador de la Vuelta a España de ciclismo.

El Ayuntamiento de Artà había habilitado en el mercado municipal una gran pantalla para que todos los vecinos que lo desearan pudieran disfrutar de la gesta de Mas en la última etapa y seguir en directo el momento en que subía al podio como campeón.

Desde que se inició la última etapa de la Vuelta, alrededor de las cinco de la tarde, el mercado municipal fue un continuo ir y venir de gente. Vecinos y aficionados se acercaban para seguir el desarrollo de la carrera y comprobar los kilómetros que faltaban para llegar a la meta.

La organización había previsto inicialmente que la etapa finalizara alrededor de las siete de la tarde. A medida que se acercaba esa hora, el mercado se fue llenando de vecinos y aficionados, no solo de Artà, sino también llegados de otros municipios de Mallorca e incluso de Palma. Todos querían vivir en directo la llegada a meta del campeón, al que no dejaron de animar, coreando su nombre y vibrando con cada momento de la carrera.

Entre la multitud que vitoreaba al campeón había muchos jóvenes apasionados por el ciclismo. No en vano, Artà es un municipio con una larga tradición ciclista. También se encontraban aficionados llegados desde Palma, que se desplazaron hasta Artà para compartir con sus vecinos la celebración del triunfo de Enric Mas.

Los aficionados y vecinos siguen la última etapa de Enric Mas en la pantalla habilitada en el mercado municipal. / Biel Capó

«Es el pueblo natal de Enric Mas, el campeón de La Vuelta. Desde Colombia siempre lo hemos seguido», manifestaba Sandra Orozco, una aficionada al ciclismo que aseguraba que ya era seguidora de Enric Mas cuando vivía en Colombia.

«Esto es un orgullo para Artà y para toda Mallorca. Nunca un mallorquín había ganado la Vuelta a España», señalaba otro vecino de Palma que se había desplazado hasta Artà para vivir la celebración.

Al final, la jornada se convirtió en una auténtica fiesta para todos los que se acercaron hasta el mercado municipal. Aunque el recinto no llegó a llenarse por completo, sí congregó a una gran multitud de aficionados. Y es que quienes no estaban en Artà se encontraban en la propia meta de Granada: cerca de dos centenares de vecinos se habían desplazado hasta allí, ataviados con camisetas rojas con la imagen de Enric Mas, para recibir y agasajar al campeón a su llegada a la línea de meta.

También el dimoni de la Rotonda, a la entrada de Artà, se vistió para la ocasión. En este caso, lució la misma camiseta roja que muchos de los aficionados, convertido en un hincha más del campeón artanenc.

En la línea de meta también se encontraba el alcalde de Artà, Manolo Galán, quien ya está buscando un hueco en la agenda del campeón para que Enric Mas pueda ser homenajeado como se merece en su pueblo natal.