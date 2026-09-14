Artà toma Granada y la tiñe de rojo con cerca de 200 personas para celebrar La Vuelta con Enric Mas

Fue uno de los días más importantes en la historia del deporte ‘artanenc’ y, a pesar de los 640 kilómetros que separan el pueblo mallorquín de Granada, su gente quería estar ahí, con Enric.

Casi 200 personas se congregaron en la ciudad nazarí este domingo para vivir la última etapa de La Vuelta que iba a coronar a su vecino y amigo como flamante campeón de la gran ronda española. Mas ha recibido el calor de todo su pueblo a lo largo de las tres semanas, pero no ha sido hasta este fin de semana cuando su gente se ha desplazado en masa hasta la ciudad andaluza.

La familia del ciclista mallorquín se desplazó a Granada el jueves para vivir con él las tres últimas jornadas de la Vuelta a España y, durante todo el fin de semana, ha visto como una gran marea ‘artanenca’ iba conquistando las calles granadinas. En la etapa del sábado más de un centenar de amigos y vecinos ya estaban con él en el día que se jugaba ganar su primera gran carrera de la historia. La subida al Collado del Alguacil fue invadida por los amigos de Enric, quienes le alentaron en el último puerto de esta edición para darle la energía necesaria y coronarlo con una renta aún más grande respecto a Roglic.

La marea ‘artanenca’ estalló de alegría y se preparó para frontar una última jornada de la Vuelta a España que sabían que sería una auténtica fiesta. Decenas de personas aterrizaron ayer en Granada para sumarse a la comparsa de amigos y vecinos de Enric y acompañarlo en el mejor día de su carrera profesional. En total, casi 200 personas se desplazaron a Granada para apoyar y vivir junto a Mas el último día de La Vuelta, entre las cuales también estaban Joan Antoni Ramonell, director general d’esports de les Illes Balears, Jaume Bauzà, conseller de turisme, cultura i esports de les Illes Balears, y Antoni Bauzà, president de la Federació de Ciclisme.

Mas ha demostrado ser el justo campeón de La Vuelta, aunque también ha puesto de manifiesto el gran apoyo que tiene de su gente, que ha culminado esta carrera con un desplazamiento masivo para celebrar un éxito que es de Enric, pero que pertenece a un grupo de amigos y vecinos que han luchado con él desde el día 1 de esta vuelta a España.