Alba Torrens, la jugadora española con más medallas mundiales

Alba Torrens sigue haciendo historia. La binissalemera este domingo se convirtió en la jugadora con más medallas en Mundiales de todos los tiempos de la selección española. Con el triunfo de ayer ante Alemania, la alero sumó su cuarto metal internacional defendiendo los colores de España tras el bronce en el Mundial del 2010, la plata del 2014 y el bronce del 2018, superando así a Laia Palau y a Laura Nicholls, que tienen tres. Además, por si no fuera poco, la mallorquina se coloca segunda en la clasificación de jugadoras con más medallas internacionales, solo superada por la jugadora estadounidense Sue Bird, con cinco.

Casi diez años después, Alba Torrens vuelve a saborear el metal internacional. Lo hace tras un periodo en el que su continuidad con la selección española estaba en el aire tras conquistar la plata en el Eurobasket del año pasado. La de Binissalem desapareció de las convocatorias nacionales, se marchó del Valencia Basket y estuvo varios meses sin equipo, hasta que recaló en el Azulmarino en enero. A partir de ahí, Torrens volvió a sentirse jugadora y siguió demostrando la figura histórica que es en el panorama nacional e internacional y que ahora culmina con este bronce.

Once medallas son las que ya tiene en su palmarés con la selección española. Solo Laia Palau, con doce, ha conseguido tocar más metal con el combinado nacional, aunque no por ello lo hace menos impresionante. La alero, a sus 37 años, aumenta su leyenda, acumula más éxitos y sigue siendo la referente de jóvenes y no tan jóvenes jugadoras que ven en ella el espejo en el que mirarse. Dos oros en los Eurobasket del 2013 y del 2017, cuatro platas con la de los JJOO de Río en 2016, el Mundial del 2014 y los Eurobasket del 2023 y 2025, y cinco bronces con los de los Mundiales del 2010, del 2018 y este del 2026, y los Eurobasket del 2009 y del 2015.

Una de las carreras más laureadas del baloncesto femenino español con la selección y unas vitrinas que, si ampliamos su visión también en el ámbito de clubes, demuestran la trascendencia de Torrens en la historia de este deporte con 31 títulos más conseguidos. De todos ellos, destacan las seis Euroligas que la sitúan como la jugadora con más trofeos de la máxima competición continental empatada en el primer puesto histórico junto a Diana Taurasi, Emma Meesseman y Natalia Vieru. En total, 42 títulos de la jugadora más grande que ha dado el baloncesto mallorquín y que este domingo se coronó, de nuevo, en el olimpo mundial.

Helena Pueyo posa con la medalla de bronce / FEB

Helena Pueyo suma su segunda medalla internacional

La alegría del baloncesto mallorquín se dobla con la presencia de Helena Pueyo. La jugadora de Palma consigue su primera medalla mundial con la selección española absoluta y vive uno de los momentos más importantes de su carrera profesional como jugadora. La base suma así su segundo gran título con el combinado nacional tras colgarse la plata en el Eurobasket del 2025, aunque su palmarés defendiendo la camiseta nacional alcanza los cuatro metales si también le sumamos sus éxitos en las categorías Sub18 y Sub19.