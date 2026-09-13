Ciclismo
Así hemos vivido la etapa 21 de la Vuelta a España
El mallorquín Enric Mas se proclama vencedor de la Vuelta 2026 y la última etapa se la adjudica el noruego Tobias Johannessen
EFE
El español Enric Mas (Movistar) se ha proclamado vencedor final de la 81 edición de la Vuelta a España tras la disputa de la vigésima primera y última etapa, disputada a través de 112 km con salida y meta en Granada, en la que se impuso el noruego Tobias Johannessen (Uno X).
Johannessen, quien logró su primera victoria en una 'grande', batió en un esprint entre dos al italiano Alessandro Romele (Astana), con un tiempo de 3h.07.09, a una media de 35,9 km/h. Tercera plaza para el belga Ramses Debruyne (Alpecin).
Enric Mas subirá a lo más alto del podio acompañado por el esloveno Primoz Roglic (Red Bull Bora) y por el austríaco Felix Gall (Decathlon), segundo y tercero, respectivamente.
También serán premiados el belga Wout van Aert (Visma Lease a Bike) como maillot verde por puntos y supercombativo de la Vuelta, el colombiano Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) como rey de la montaña, el británico Oscar Onley (Netcompany Ineos) con el maillot blanco de mejor joven y el mejor equipo, el Decathlon.
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