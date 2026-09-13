El s'Horta y el Montuïri condenan la agresión en su partido de Regional Preferente

El s’Horta y el Athletic Montuïri condenan los lamentables acontecimientos ocurridos este pasado sábado en el campo Es Revolt de la localidad montuïrera cuando el partido entre ambos equipos, correspondiente a la primera jornada de Regional Preferente, tuvo que suspenderse después de que el delegado del conjunto visitante propinara un fuerte puñetazo a un jugador local tras una tangana producida durante el encuentro.

“La junta directiva del club quiere manifestar condena de forma rotunda cualquier forma de violencia, dentro y fuera de los terrenos de juego. Este tipo de comportamientos no representan los valores de nuestro club ni la forma de entender el deporte que intentamos transmitir cada día a nuestros jugadores, técnicos, familias y aficionados”, señala el comunicado publicado ayer en las redes sociales del s’Horta, que ganaba por 1-2 a pocos minutos del final del duelo.

“Queremos desear una rápida recuperación al jugador del Athlètic Club Montuïri afectado. Desde el primer momento nos hemos puesto a disposición de los organismos competentes y colaboraremos plenamente para que se pueda determinar con rigor qué sucedió y qué responsabilidades individuales se pueden derivar”, manifiesta, y añaden: “La Federació de Futbol de les Illes Balears ha anunciado que analizará el acta arbitral, los informes correspondientes y las grabaciones de vídeo y audio disponibles antes de determinar las responsabilidades. Precisamente por este motivo, consideramos imprescindible respetar los procedimientos abiertos y permitir que todos los hechos sean esclarecidos antes de emitir juicios definitivos”.

Este modesto club transmite su preocupación por la mala imagen que se ha dado de él en el balompié balear. “En este sentido, consideramos poco ético que, antes de que se hayan analizado todos los elementos disponibles y se haya reconstruido completamente lo que sucedió, se pueda llegar a una criminalización del club. Por todo ello, pedimos prudencia, responsabilidad y respeto mientras los organismos competentes analicen toda la información disponible. El club respetará las conclusiones que se deriven de los procedimientos oficiales y actuará en consecuencia en el ámbito de sus competencias”, indican.

Por su parte, el Athletic Montuïri también ha sacado un comunicado en sus redes sociales para condenar los hechos ocurridos este sábado. "El club expresa su máximo rechazo ante cualquier tipo de violencia. Lamentamos profundamente que de un simple partido de futbol se haya desencadenado en una agresión como la presenciada en el campo. Acciones como esta son, y tienen que ser, completamente intolerables", señalan.

El conjunto montuïrer se alinea con la FFIB y apunta que "contra la violencia, tolerancia cero" e indica que se mantendrán a la espera de que "se tomen las medidas correspondientes". El equipo que ejercía de local defiende que "el futbol tiene que ser deporte libre de cualquier tipo de violencia" y manifiestan todo el apoyo "al jugador afectado", deseándole "una pronta recuperación".