El Poblense pierde en el descuento ante un Castellonense con diez

El Poblense encajó este domingo su segunda derrota en dos jornadas del Grupo 3 de Segunda RFEF después de caer por 1-2 ante el Castellonense en su estreno como local esta temporada. El encuentro suponía además el primer partido oficial de Julián Robles en el banquillo de Sa Pobla, pero terminó con un nuevo revés después del 1-0 sufrido en la jornada inaugural ante La Nucía.

El partido se mantuvo equilibrado durante buena parte del primer tiempo hasta que el Castellonense golpeó en el minuto 41. De Pedro adelantó al conjunto visitante (0-1), aunque la reacción del Poblense fue inmediata. Solo tres minutos después, Raúl Prada firmó el empate con un disparo desde fuera del área que permitió a los mallorquines llegar al descanso con el 1-1.

El Poblense fue ganando protagonismo tras la reanudación y, superada la hora de juego, tenía el control del encuentro. La situación parecía ponerse todavía más de cara para los de Julián Robles cuando el Castellonense se quedó con diez jugadores en el minuto 72.

Los poblers buscaron entonces la victoria y apretaron en los minutos finales ante un rival en inferioridad, pero no tuvo premio a su insistencia. Cuando el encuentro se encaminaba hacia el empate, Iker Garijo marcó el 1-2 en el minuto 90 y dejó sin recompensa al Poblense.

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El conjunto mallorquín continúa así sin puntuar tras las dos primeras jornadas, con dos derrotas por la mínima que le sitúan en el fondo de la tabla.