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Nadal, sobre el GP de F1 en Madrid: "Que siga habiendo eventos así en España es una gran noticia"

Presente en el circuito de Madring, el extenista manacorí califica la prueba de "reto enorme superado" y celebra el impacto internacional del Gran Premio para el país

El extenista español Rafa Nadal, en el GP de España de F1 2026, en Madring.

El extenista español Rafa Nadal, en el GP de España de F1 2026, en Madring. / Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

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EP

MADRID

El extenista manacorí Rafa Nadal defendió este domingo que "es una gran noticia que siga habiendo eventos de este nivel", en relación al Gran Premio de España de Fórmula 1, que se está disputando en el circuito madrileño de Madring.

"Evidentemente, que siga habiendo eventos de este nivel en España, creo que es una gran noticia para el país. Madrid lleva unos años en continuo crecimiento, acogiendo eventos internacionales de muy diferentes ámbitos, de primer nivel", celebró el balear en declaraciones desde el 'paddock' de Madring.

Nadal ensalzó este tipo de eventos, que "lo que hacen es hacer de España un país más grande, aún más internacional de lo que es". "Y que nos convirtamos en referencia", agregó el ganador de Roland Garros en 14 ediciones.

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"Es un reto enorme, porque al final todo ocurre en un espacio de tiempo muy pequeño. Todo lo que es la organización, movilización de gente, seguridad es un reto enorme, pero Madrid ha demostrado que tiene la capacidad y España, también", zanjó Nadal ante los medios de comunicación en Madring.

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