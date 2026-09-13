Múltiples felicitaciones a Enric Mas tras hacer historia en la Vuelta a España 2026

El triunfo de Enric Mas en la Vuelta a España 2026 suscitó numerosas reacciones y felicitaciones. Entre ellas, se encuentran las de la presidenta del Govern, Marga Prohens, y la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol. Ambas celebraron la victoria de Enric Mas, el primer mallorquín de la historia en lograrlo.

"Enhorabuena, Enric, por esta coronación ante una Alhambra de Granada rendida a tu nombre. Se confirma lo que ayer ya sabíamos: has hecho historia. Historia viva. Doce años después, España vuelve a tener un campeón de La Vuelta y, por primera vez, un mallorquín consigue ganarla", escribió Prohens en su cuenta de la red social X.

Prohens puso en valor el “espíritu, ilusión y ganas” que Mas “ha tenido durante toda la competición”. “Como tú bien has dicho, te lo has pasado en grande y has disfrutado cada momento. Y nosotros hemos disfrutado contigo. Te esperamos en casa, Enric. Nos vemos pronto para celebrarlo juntos como toca”, señaló.

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes del Govern, Jaume Bauzá, viajó el domingo a Granada para acompañar al ciclista en el día de su victoria. Junto con él, se desplazaron también Joan Antoni Ramonell, director general d’esports del Govern y Toni Bauzá, presidente de la Federación Balear de Ciclismo, quienes lo felicitaron en persona.

Armengol, por su parte, celebró "una victoria que es fruto del talento, la constancia y de muchas horas de trabajo". “Hoy es un día para celebrar el ciclismo mallorquín y el deporte de nuestra casa. Enric Mas hace historia y se proclama ganador de La Vuelta", declaró la socialista.

El Mallorca felicita a Enric Mas en el videomarcador de Son Moix. / S. F.

El Mallorca, por su parte, tampoco quiso dejar pasar la oportunidad de felicitar a Enric Mas. Después de imponerse por 2-0 al Sabadell, con un doblete de Adri Fuentes, el conjunto bermellón dedicó un mensaje al ciclista mallorquín para celebrar su triunfo en la ronda española.

No era el primer gesto del club hacia Mas durante la jornada. Esta misma mañana, el Mallorca había publicado en sus redes sociales un particular guiño al corredor, con una imagen en la que aparecían una camiseta del conjunto bermellón y el maillor rojo de líder de la Vuelta a España. Una forma de unir dos de los grandes referentes deportivos de la isla en un día especialmente señalado.

Con su felicitación, el Mallorca se suma así a las numerosas muestras de reconocimiento recibidas por Enric Mas después de completar una Vuelta para la historia. El club quiso compartir la celebración con uno de los grandes protagonistas del deporte mallorquín, en una jornada en la que el fútbol y el ciclismo de la isla se dieron la mano.