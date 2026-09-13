Fútbol | Segunda RFEF
El Mallorca B empata con el Minera en su debut en casa
El equipo de Pep Lluís Martí firma su segundo punto tras un duelo igualado con mejores ocasiones de los visitantes
El Mallorca B sumó este domingo su segundo empate en dos jornadas del Grupo 3 de Segunda RFEF después de igualar 0-0 ante la Deportiva Minera en Son Bibiloni. El equipo dirigido por Pep Lluís Martí trató de llevar el peso del partido durante buena parte del primer tiempo, aunque le costó transformar su dominio en ocasiones claras.
El primer susto llegó muy pronto. A los cinco minutos, Carlos Ramírez recogió un balón en la frontal y su disparo se estrelló en el poste de la portería mallorquinista. El filial reaccionó haciéndose con mayor control del juego, aunque sin profundidad. Su primera aproximación reseñable llegó alrededor del minuto 20, con un disparo de Cesc que salió demasiado flojo y acabó en las manos del guardameta visitante.
La Minera volvió a disponer de las oportunidades más peligrosas antes del descanso. Ángel Cano avisó con un remate de cabeza y, ya en el tramo final, Miguel Serrano se encontró con el larguero tras un disparo que tocó previamente en un defensor del Mallorca B.
El encuentro mantuvo la igualdad en la segunda mitad, aunque el conjunto murciano tuvo una fase de mayor presencia ofensiva pasada la hora de juego. El Mallorca B resistió bien esos minutos y logró mantener su portería a cero ante los intentos visitantes.
El filial bermellón dio un paso adelante en el tramo final y apretó en busca de la victoria, aunque sin generar una ocasión suficientemente clara para romper el empate. El 0-0 terminó siendo definitivo y deja al Mallorca B con dos puntos después de las dos primeras jornadas.
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