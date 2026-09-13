Gresini homenajea al intrépido, bello y añorado Marco Simoncelli en Misano

Hay muertes, hay pérdidas, desapariciones, dolores que no se olvidan ni siquiera con el paso del tiempo. Al Mundial de motociclismo le ocurre con la muerte de alguno de sus pilotos. Todos los que han sufrido accidentes mortales siguen en las mentes de los 1.500 habitantes del ‘paddock’, pero, no nos engañemos, unos más que otros.

Hay nombres, no accidentes, ni circunstancias, ni desastres, no, nombres, personalidades, imposibles de olvidar. Pienso en el mallorquín Lluis Salom, pienso en el japonés Daijiro Kato, que estaba llamado a ser el más grande campeón del mundo de la categoría reina de Japón, el país de las motos supersónicas y pienso, también, en su compatriota Shoya Tomizawa (Misano, 2010) y, por supuesto, en el italiano Marco Simoncelli, el piloto que estaba admirando al mundo, dejando boquiabierto a todos los ídolos de este deporte, cuando, el 23 de octubre de 2011, con tan solo 24 años, sufrió aquel mortal accidente en Sepang (Malasia), que empezó a cambiar, de alguna manera, el destino del campeonato.

El ‘paddock’ se paralizó por completo aquel día. Sus habitantes se pasaron horas, horas, llorando. Hubo quien juró que no volvería al Mundial y los hubo, sí, que cumplieron su promesa, no todos, cierto. El campeonato cambió algunas normas, aumentó su seguridad y, sobre todo, creó el ya famoso, fabuloso y efectivo equipo médico de intervención inmediata (en la pista), que dirige el doctor Ángel Charte. Aquella muerte, más que ninguna, conmovió al campeonato y removió sus cimientos.

El taller del Gresini Racing Team Ducati con los colores de Marco Simoncelli, hoy, en Misano. / EMILIO PÉREZ DE ROZAS

Hoy, en el Gran Premio de Misano, que se celebra, cómo no, en el circuito Marco Simoncelli, de Rimini, rebautizado con su nombre en 2012, el equipo del desaparecido campeón italiano Fausto Gresini, ahora dirigido por su viuda Nadia Padovani, protagonizará, de la mano de Àlex Márquez, actual subcampeón del mundo de MotoGP, y Fermín Aldeguer, el más hermoso de los homenajes, al vestirse todos, todos, motos, pilotos, ingenieros y mecánicos con los colores del San Carlo Honda Gresino, de 2011

Algunos diseños buscan impactar, llamar la atención, otros, como el de hoy, rememorar a uno de los mejores jóvenes de todos los tiempos, al Kato italiano, al Kato europeo, al muchacho cuya melena, también única, dejó boquiabierto al mundo entero por la pinta que tenía de campeonísimo. Nunca nadie, en el ‘paddock’ de MotoGP ha olvidado a Marco Simoncelli, nunca.

Simoncelli llegó, protegido por Faustro Gresini, a la categoría reina del motociclismo con la etiqueta de flamante campeón del mundo de 250cc. Y lo hizo en 2010. “Fausto vio en él”, explica Nadia Padovani, “no solo velocidad y talento, sino, sobre todo, la personalidad que rápidamente lo convertiría, como así fue, en una de las figuras más queridas del ‘paddock’”.

“Yo tenía 14 o 15 años entonces y ya acompañaba a Marc en algunas carreras y, por descontado, había visto a Marco en muchos circuitos. No lo conocí personalmente, pero la relación maravillosa que mantengo con Paolo, su padre, me mantiene unido a su recuerdo". Àlex Márquez — Subcampeón del mundo de MotoGP y piloto del Gresini Racing Team Ducati

“Me gusta, me encanta, esta decoración y mi mono ‘a lo Marco’”, ha comentado Àlex Márquez, antes de subirse a su Ducati para protagonizar el ‘warm-up’ o ensayo previo a la carrera de hoy (14.00 horas, DAZN) en Misano. “Estos colores te ponen la piel de gallina, tanto a mí como a Fermín, lo hemos hablado, es un hermoso y emotivo homenaje”.

El ‘Pistolas’, actual subcampeón del mundo de MotoGP, precisamente en el Gresini Racing Team Ducati, recuerda que “yo tenía 14 o 15 años y ya acompañaba a Marc en algunas carreras y, por descontado, había visto a Marco en muchos circuitos. No lo conocí personalmente, pero la relación maravillosa que mantengo con Paolo, su padre, me mantiene unido a su recuerdo. Y, en ese sentido, es un gran hoor y también, por descontado, gran responsabilidad defender los colores que él lucía en su Honda y llevarlos lo más alto posible en este gran premio”.

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"Es muy hermoso y entrañable que el Mundial y sus habitantes se acuerden de Marco", comentó Paolo Simoncelli, el pasado viernes, en el 'paddock' del Marco Simoncelli. "Yo, por descontado, pienso en él todos los días y, sobre todo, trato de que su recuerdo permanezca entre todos nosotros". Paolo, en efecto, posee un equipo en el Mundial de Moto3, muy querido en el campeonato y, además, poco después del fallecimiento de su hijo creó una Fundación, que suele protagonizar eventos y posee un excelente marketing, cuyos ingresos sirven para intentar ayudar a los niños más necesitamos. La última obra de la fundación de Paolo ha sido todo un edificio para albergar a niños sin hogar.