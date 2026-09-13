Granada recibe hoy más artanencs para celebrar el triunfo con Enric Mas

Artà se vuelca con Enric Mas, y no es para menos. El pueblo vive y vibra con la gesta que está logrando uno de sus vecinos más ilustres este fin de semana y quieren celebrarlo con él. Es por ello por lo que más de un centenar de artanencs se citarán este domingo en Granada para acompañar y sentir el gran éxito del ciclista mallorquín cuando cruce la línea de meta en la ciudad nazarí. Se espera que este domingo aterricen varias decenas de personas que se sumarán a la expedición que ya está instalada en tierras andaluzas y que ha apoyado a Mas en estas últimas etapas de La Vuelta.

Sin duda, la marea artanenca se hará notar y tienen previsto vestirse de rojo con una camiseta personalizada con la imagen de Enric Mas cuando consiguió ponerse el maillot de líder la carrera. Lo celebrarán y acompañarán a su amigo y vecino desde la salida y se situarán en el repecho de La Alhambra, por donde la etapa pasa cuatro veces este domingo, para darle todo su aliento. Entre ellos, también se encontrará la familia del artanenc, quien se desplazó a Granada el jueves para vivir con él estas últimas y decisivas etapas de la ronda española.

A pesar del gran despligue de artanencs en Granada, el Ajuntament d'Artà también instalará una pantalla gigante en el pueblo para todos aquellos que quieran vivir la etapa y el triunfo del vecino del momento. De hecho, para la jornada de este sábado la pantalla ya estaba instalada y se espera que para este último día Artà se vuelque con el ciclista y se viva un gran ambiente en la plaza del pueblo.