Enric Mas, el triunfo de la perseverancia

Durante muchos años, Enric Mas fue el ciclista que siempre estaba cerca. Cerca de ganar, de los mejores, de convertir la regularidad en una gran victoria. Segundo en la Vuelta una vez. Después otra. Y otra más. Tercero también. Cada podio demostraba que pertenecía a la élite y, al mismo tiempo, hacía más visible aquello que todavía le faltaba. Hasta este domingo.

El ciclista de Artà ha ganado por fin la Vuelta a España. A los 31 años y después de una trayectoria en la que pocas cosas han llegado rápidamente, Mas ha conquistado la gran ronda que llevaba persiguiendo desde que en 2018 irrumpió entre los mejores casi sin avisar.

Tenía 23 años. Ganó en la Collada de la Gallina y terminó segundo en Madrid por detrás de Simon Yates. De repente, aquel joven mallorquín que había salido de la escuela ciclista de su pueblo pasó a ser señalado como una de las grandes esperanzas del ciclismo español.

Las comparaciones llegaron inmediatamente. Sobre todo con Alberto Contador, a cuya fundación había pertenecido durante su etapa de formación. El mallorquín trató pronto de marcar distancias. “No, yo soy Enric Mas”, respondió cuando le preguntaron si era el ‘nuevo Contador’.

La frase acabaría teniendo más recorrido del que podía imaginar entonces. Porque ser Enric Mas significó también aprender a convivir con unas expectativas enormes. Desde aquel segundo puesto de 2018, cada Tour y cada Vuelta comenzaron con la misma pregunta. Si aquel sería “el año”. Si podría ganar. Si atacaría lo suficiente. Si estaba preparado para dar el último paso.

El mallorquín nunca encajó demasiado bien en el molde del campeón. Su forma de expresarse ha sido casi siempre prudente, incluso cuando el resultado invitaba a pensar a lo grande. Tampoco ha sido un corredor dado a las proclamaciones. Esa manera de ser contribuyó en ocasiones a construir alrededor de él una imagen de ciclista conservador que le ha acompañado durante buena parte de su carrera.

Mientras tanto, siguió acumulando resultados. Fue quinto en el Tour de Francia de 2020 y regresó al podio de la Vuelta en 2021, nuevamente segundo. Un año después volvió a ocupar la misma posición. En 2024 añadió un tercer puesto. Cuatro podios en la Vuelta sin ganar ninguno.

Cuando apareció el miedo

Pero entre ellos hubo también momentos bastante menos amables. Uno de los más difíciles llegó en 2022. Varias caídas durante la primera parte de la temporada fueron minando su confianza hasta que el problema se hizo evidente en el Tour de Francia.

Mas podía subir con los mejores y, sin embargo, perdía terreno cuando la carretera comenzaba a descender. No era una cuestión de piernas. Tenía miedo. Después de una etapa en Hautacam decidió decirlo abiertamente. “Desde la caída del Dauphiné tengo un miedo interno que me cuesta superar”, reconoció.

Para un ciclista profesional, admitir algo así no es menor. Las bajadas forman parte del oficio. Durante semanas sintió cómo el cuerpo se le agarrotaba sobre la bici. Había sufrido tres caídas aquel año y la del Dauphiné acabó por minar su confianza.

Tuvo que trabajar con un psicólogo y entrenar específicamente los descensos para recuperar sensaciones. Alejandro Valverde también estuvo cerca de él aquellos meses.

Lo llamativo es que unas semanas más tarde de su confesión, Mas terminó segundo en la Vuelta a España. Y todavía cerró el año ganando el Giro dell’Emilia y siendo segundo en Il Lombardia ante Tadej Pogacar. El ciclista que había pasado miedo bajando volvió a medirse con los mejores. Pero no fue la última vez que tuvo que reconstruirse.

Una temporada que terminó en julio

En 2025, después de ser tercero en la Volta a Catalunya y segundo en la Itzulia, Enric Mas parecía haber encontrado nuevamente una de sus mejores versiones. El Movistar, además, acababa de renovarle hasta 2029. Pero durante el Tour comenzaron los dolores en la pierna izquierda.

El 24 de julio, en la gran etapa alpina del Col de la Loze, se bajó de la bici. Parecía un problema alrededor de la rodilla, pero las pruebas posteriores descubrieron algo más serio. Primero se diagnosticó una flebitis y posteriormente una tromboflebitis de posible origen postraumático.

La indicación médica fue clara. Tenía que parar. El mallorquín se quedó sin Vuelta y dio por terminada su temporada. En octubre fue además intervenido de unas formaciones varicosas en la pierna izquierda. Un año después inscribe su nombre entre los ganadores de la ronda española.

De Artà al maillot rojo

La historia había comenzado mucho antes en Artà, lejos de las grandes vueltas y de cualquier expectativa de convertirse en profesional.

De niño practicó baloncesto y llegó relativamente tarde al ciclismo. Fue un amigo quien le animó a probar la bici. Entró en la escuela del Club Ciclista Artanenc, con Miquel Alzamora como una de las figuras fundamentales de aquellos primeros años, y poco después pasó al centro de tecnificación de Palma.

De allí saltó a la Fundación Alberto Contador y posteriormente al Klein Constantia, la estructura de formación de Quick-Step. En 2016, todavía con 21 años, ganó la Volta ao Alentejo y el Tour de Savoie Mont-Blanc. El WorldTour ya estaba esperando.

Todo pareció suceder muy deprisa hasta aquel segundo puesto de 2018. Después empezó la parte larga. Los Tours, las Vueltas y sus cuatro podios, las expectativas, las críticas, las caídas, el miedo y una tromboflebitis que le obligó a detenerse cuando ya tenía 30 años.

Y después, otra vez la bicicleta. En la Vuelta de 2026 ha vestido por primera vez el maillot rojo de líder de una gran ronda. Al día siguiente ganó en el Alto de Aitana. Después tuvo que defenderlo en las montañas, en la contrarreloj y ante corredores que ya sabían lo que era ganar una carrera de tres semanas.

Esta vez no se quedó cerca. Atrás quedan sus segundos puestos tras Simon Yates, Primoz Roglic y Remco Evenepoel. O la tercera posición de 2024. Desde hoy ya existe otra manera de contar su historia.

La misma carrera que lo presentó al mundo cuando tenía 23 años es la que, ocho temporadas después, termina de definirlo. Y no como el nuevo Contador, simplemente como quien reclamó ser desde el principio. Enric Mas.