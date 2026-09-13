Enric Mas entra en la historia de la Vuelta a España

La última etapa de la Vuelta a España ha sido casi un trámite, con el único interés de quién se hacía con el triunfo en la meta de Granada. La alegría ha sido para el noruego Tobias Johannessen, aunque el hombre más feliz es Enric Mas. 13 días de esfuerzo que han culminado con una gran sonrisa cuando ha cruzado la meta acompañado de sus compañeros de equipo.

El mallorquín ya figura en los libros de historia de la Vuelta a España. El corredor del Movistar Team se ha proclamado ganador de una edición de 2026 que ha dominado desde que se enfundó el maillot rojo en la octava etapa, tras el abandono de Tadej Pogacar. Desde entonces, el ciclista de Artà supo gestionar su ventaja para conquistar, a los 31 años, la primera gran vuelta de su carrera.

Mas no tardó en demostrar que estaba dispuesto a defender el liderato. Al día siguiente ganó en el Alto de Aitana, donde reforzó el rojo y consiguió su segunda victoria de etapa en la Vuelta, ocho años después de estrenarse en el Coll de la Gallina. A partir de ahí resistió los ataques de sus principales rivales y fue superando uno tras otro los grandes obstáculos del recorrido.

El examen que podía poner en mayor peligro su triunfo llegó el pasado jueves, en la contrarreloj individual de 32,1 kilómetros entre El Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera. Mas respondió con una de sus mejores actuaciones contra el crono: solo cedió 33 segundos ante Primoz Roglic y conservó 1 minuto y 37 segundos de ventaja sobre el esloveno. Una actuación que dejó prácticamente amarrada la Vuelta a falta de superar las últimas jornadas.

El mallorquín terminó de defender el maillot rojo en la etapa reina de este sábado, antes de llegar este domingo a Granada como ganador de la ronda española. Después de ser segundo en 2018, 2021 y 2022 y tercero en 2024, Mas alcanza por fin el escalón que le faltaba y firma el mayor triunfo de una carrera en la que llevaba casi una década instalado entre los mejores vueltómanos del mundo.