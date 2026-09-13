Cala Gamba cierra una edición histórica de la Diada de Vela Llatina

La entrega de trofeos ha puesto este domingo el punto final a la 30ª edición de la Diada de Vela Llatina de Mallorca, organizada por el Club Nàutic Cala Gamba, en la que han participado más de 40 embarcaciones. La cita ha vuelto a confirmar el buen momento de la vela tradicional balear, gracias al esfuerzo de los armadores privados y al compromiso de una entidad que mantiene en sus instalaciones el único ecomuseo español dedicado a los botes y llaüts de vela latina.

Como es ya tradición, la segunda y última jornada ha comenzado con una salida conjunta para todas las embarcaciones, aunque el recorrido ha sido distinto en función de la opción elegida por cada participante: competir o disfrutar de la navegación sin atender a la clasificación. El Embat típico de la Bahía de Palma ha soplado generoso, estable y puntual, y ha permitido completar una prueba para todas las clases.

El cuadro de honor de esta edición ha quedado conformado por Pantaleu, de Isabel Estades, en Dragonera; Savanna, de Toni Jover, en Llaüts Clàssics; Brandó, de César Cabrera, en Llaüts Clàssics Oberta; Ventolina, de Jaume Duran, y Alconassar, de Juanjo Font y Pep Riera, que ha remontado el resultado de la primera jornada para acabar imponiéndose en la clasificación de Llaüts Clàssics Oberta.

Isabel Estades (centro), ganadora en la clase Dragonera. / Laura G. Guerra

El experto en patrimonio marítimo Vicente García-Delgado, autor del libro 'Nuestra vela latina', considerado por muchos como «la biblia» de los amantes de este tipo de navegación tradicional, se ha embarcado a bordo del Alzina. Antes de hacerse a la mar, sentado a la caña de este llaüt de 1945, ha explicado que el patrimonio marítimo tiene una doble dimensión: "Hay una parte que es patrimonio material, que serían los llaüts, los botes o los gusis… Y otra que sería el patrimonio inmaterial, que es el conocimiento". En este sentido, ha destacado el papel de las regatas: "Las regatas lo que hacen muy bien es mantener el patrimonio inmaterial, puesto que la competición te hace pensar cómo obtener el máximo rendimiento".

García-Delgado ha reconocido por ello el mérito tanto de los armadores que apuestan por mantener sus embarcaciones fieles al original y participan fuera de competición, como de aquellos que regatean y, mediante reglajes modernos orientados a mejorar la competitividad y el rendimiento, contribuyen también a mantener vivos los barcos y el conocimiento asociado a la evolución de la vela latina.

Entre las embarcaciones que han realizado modificaciones en el aparejo para facilitar la maniobra, aunque manteniendo la estética de una embarcación tradicional, se encuentra el Cala Gentil (1967), llegado de Portocolom. Su armador y patrón, Andreu Mayol, ha explicado que durante el proceso de restauración y puesta a punto ha intentado mantenerse fiel a la tradición sin renunciar a las prestaciones y comodidades que exige la navegación de crucero. El llaüt incorpora un botalón plegable «que facilita el amarre» y una mesana de cangreja «que es muy fácil de izar cuando navego en solitario».

Otra embarcación singular es el Alconassar (1964), de Juanjo Font y Pep Riera, uno de los pocos llaüts de popa redonda que se conservan. La embarcación ha sido recuperada con un gran respeto por sus características originales y ha competido en la categoría abierta de clásicos, en la que finalmente se ha proclamado vencedora.

El Ventolina se ha adjudicado la victoria en la clase Regata. / Laura G. Guerra

Homenaje a Bartomeu Calafell

El Premio Mestre d’Aixa Miquel Llompart, reservado a personalidades y entidades que han contribuido al desarrollo de la vela latina, ha recaído este año en Bartomeu Calafell, impulsor de la Diada y persona vinculada durante décadas a la defensa del patrimonio marítimo. Calafell desarrolló buena parte de su trayectoria en el ámbito de la política, donde llegó a ocupar el cargo de director general del Mar de la Conselleria de Medio Ambiente. El nombre del ganador se mantuvo en secreto hasta el momento de ser llamado durante la entrega de premios, en uno de los momentos más emotivos de la jornada.

Al acto de clausura han asistido, entre otros, Susana Zanoguera, presidenta del Club Nàutic Cala Gamba; Antoni Estades, vicepresidente de la entidad y participante en la regata a bordo del bote Tinita, y los miembros de la junta directiva Pere Reus, Bertnat Oliver y Núria Seguí.

La 30ª Diada de Vela Llatina de Mallorca ha contado con el patrocinio de Toyota Medimotors Mallorca y Fan Mallorca Shopping, y con la colaboración de la Cofradía de Pescadores de Palma, Carrefour, la Denominación de Origen Pla de Mallorca, Sa Calma Boats, Quely y el Consell de Mallorca.