El Atlético Baleares deja escapar la victoria en el minuto 89

El Atlético Baleares sumó este domingo su primer punto de la temporada tras empatar 2-2 ante el Intercity en su segunda salida consecutiva. Los de Óscar Troya consiguieron remontar en la segunda mitad, pero vieron cómo la victoria se les escapaba en el minuto 89, cuando el rival ya jugaba con un hombre menos.

El encuentro comenzó equilibrado, con aproximaciones de Adri Catalá y Raúl Caballero para el conjunto blanquiazul. Sin embargo, fue el Intercity el que golpeó primero. Alvarito adelantó a los locales en el minuto 27 (1-0) y obligó al Baleares a remar contracorriente hasta el descanso.

La reacción llegó tras el paso por vestuarios. El Baleares dio un paso adelante y encontró el empate en el minuto 56, cuando una mano dentro del área acabó en penalti. Rubén Bover transformó la pena máxima para establecer el 1-1. El conjunto mallorquín mantuvo el impulso y, once minutos después, Gerardo Bonet culminó una jugada colectiva tras un pase de Adri Catalá para firmar el 1-2.

El escenario pareció ponerse todavía más favorable en el minuto 83, cuando David Timor vio la tarjeta roja y dejó al Intercity con diez jugadores. El Atlético Baleares encaró así el tramo final con ventaja en el marcador y superioridad numérica.

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Pero cuando los tres puntos parecían encaminados hacia Palma, Carlitos anotó el 2-2 en el minuto 89 y frustró la primera victoria de los de Óscar Troya. El Baleares, que había caído por 1-0 ante el Yeclano en la jornada inaugural, estrena así su casillero de puntos, aunque con la sensación de haber dejado escapar una buena oportunidad para sumar su primera victoria tras el tropiezo de la jornada inaugural en Yecla.