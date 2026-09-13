Artà se vuelca con Enric Mas

Este domingo 13 de septiembre ha sido un día más que especial para el pueblo de Artà. Y no solo por la celebración anual de su emblemática Fira, sino porque esta ha coincidido con un hecho histórico: Enric Mas, uno de sus vecinos, se ha proclamado oficialmente ganador de la Vuelta a España 2026.

Artà ha vivido la victoria de Enric Mas de forma tranquila. El ciclista mallorquín tenía ya la prueba sentenciada desde el sábado, cuando superó la última gran batalla de la carrera en las durísimas rampas del Collado del Alguacil. Esto, sumado a la celebración de la feria y al vaivén de ciudadanos, ha restado tensión al momento.

El municipio ha habilitado una pantalla en el mercado cubierto municipal para quienes quisieran acercarse a ver la carrera de Enric Mas. Y aunque muchos curiosos se han acercado por momentos para ver algunos tramos de la prueba, un grupo de unos veinte fieles han seguido al ciclista desde el inicio. De cara a la llegada a la meta y la subida al podio, nadie se ha querido perder la celebración de un hecho histórico para el deporte artanenc y mallorquín.

Artà apoya a Enric Mas desde la pantalla instalada en el mercado cubierto municipal. / Biel Capó

“Venimos a Artà a celebrar, a vivirlo y a disfrutar. Es el pueblo natal de Enric Mas, el campeón de La Vuelta. Desde Colombia siempre lo hemos seguido”, ha declarado Sandra Orozco, una aficionada que se ha desplazado desde Palma.

Con motivo de dicha celebración, el pueblo de Artà ha vestido la escultura de ‘El dimoni’, que da la bienvenida al pueblo, con una de las camisetas de apoyo a Enric Mas que han elaborado los seguidores del ciclista que se han desplazado hasta Granada para vivir desde allí su victoria. Este gesto resulta excepcional, puesto que el dimoni artanenc se viste única y exclusivamente una vez al año en Sant Antoni.

'El dimoni' de Artà vistiendo la camiseta de celebración de Enric Mas como campeón de la Vuelta 2026. / Biel Capó

Cerca de 200 personas se han mobilizado hasta la ciudad andaluza para apoyar al ciclista de Movistar; este mismo domingo llegaba un nuevo grupo desde Mallorca, mientras que sus padres y familiares volaron el jueves. Entre los desplazados se encuentra Manuel Galán, alcalde de Artà, quien ya prepara un homenaje a Enric Mas en cuanto la agenda del ciclista le permita recalar en Mallorca.