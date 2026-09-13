De Artà al maillot rojo: la carrera de Enric Mas

La victoria en la Vuelta a España de 2026 corona una trayectoria construida a lo largo de dos décadas, desde sus primeros pasos en la escuela ciclista de Artà hasta alcanzar el triunfo más importante de su carrera. Por el camino, Enric Mas se consolidó entre los mejores corredores de clásicas de su generación, acumuló cuatro podios en la ronda española y tuvo que sobreponerse a caídas, dudas y problemas físicos antes de conquistar por fin el maillot rojo.

2006 | Los inicios en Artà. Nacido en Artà el 7 de enero de 1995, Mas llegó al ciclismo después de practicar baloncesto. Con unos 11 años empezó en la escuela del Club Ciclista Artanenc, vinculada a Miquel Alzamora, y posteriormente entró en el programa de tecnificación de Baleares.

2012-2015 | De campeón júnior a gran promesa. En 2012 se proclamó campeón de España júnior de contrarreloj. Después pasó por la Fundación Alberto Contador, primero como júnior y luego como sub-23. En 2015 ganó una etapa de la Vuelta al Bidasoa y terminó segundo de la general por solo un segundo.

2016 | Debut profesional y primeras victorias. Dio el salto al profesionalismo con Klein Constantia, equipo de desarrollo vinculado a Quick-Step. Ganó la Volta ao Alentejo, incluida una etapa, y el Tour de Savoie Mont-Blanc, resultados que le abrieron las puertas del WorldTour.

2017 | Salto al WorldTour. Quick-Step Floors lo incorporó a su primera plantilla. Fue segundo en la Vuelta a Burgos y, con 22 años, disputó su primera Vuelta a España.

2018 | La explosión. Consiguió en la Itzulia su primera victoria en el WorldTour y se consagró definitivamente en la Vuelta. Ganó la penúltima etapa en el Coll de la Gallina y terminó segundo de la general, por detrás de Simon Yates. Fue su primer podio en una gran vuelta.

2019 | Primer Tour y triunfo en Guangxi. Debutó en el Tour de Francia, que terminó en el puesto 22, y cerró su etapa en Quick-Step ganando el Tour of Guangxi, una prueba del WorldTour en la que también se impuso en la etapa reina.

2020 | Fichaje por Movistar y quinto en el Tour. Se incorporó al Movistar Team como uno de sus líderes y firmó su mejor resultado en el Tour de Francia al terminar quinto de la general. Meses después repitió el quinto puesto en la Vuelta a España.

2021 | De nuevo segundo en la Vuelta. Fue sexto en el Tour y regresó al podio de la Vuelta con un segundo puesto, esta vez por detrás de Primoz Roglic. Ese año logró también su primera victoria con Movistar al imponerse en la etapa reina de la Volta a la Comunitat Valenciana.

2022 | Del miedo en los descensos a otro podio. Tres caídas durante la primera parte de la temporada, especialmente la sufrida en el Dauphiné, le provocaron un bloqueo en los descensos que se hizo evidente durante el Tour. Mas reconoció públicamente su miedo y recurrió a ayuda psicológica y a trabajo específico de técnica. Apenas unas semanas después fue segundo en la Vuelta por tercera vez y cerró el año ganando el prestigioso Giro dell'Emilia.

2023 | Abandono en el Tour. Una caída en la primera etapa del Tour de Francia le obligó a abandonar. Reapareció meses después para terminar sexto en la Vuelta a España.

2024 | Cuarto podio en la Vuelta. Terminó tercero, por detrás de Primoz Roglic y Ben O'Connor. Sumaba ya cuatro podios en la ronda española: tres segundos puestos, en 2018, 2021 y 2022, y un tercero.

2025 | Una tromboflebitis corta su temporada. Fue tercero en la Volta a Catalunya y segundo en la Itzulia, además de renovar con Movistar hasta 2029. Pero unos fuertes dolores en la pierna izquierda le obligaron a abandonar el Tour. Las pruebas revelaron una tromboflebitis de posible origen postraumático, que le dejó sin Vuelta y puso fin anticipadamente a su temporada. En octubre fue intervenido de unas formaciones varicosas en la pierna afectada.

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2026 | La conquista de la Vuelta. Tras el abandono de Tadej Pogacar en la octava etapa, Mas se vistió con el maillot rojo por primera vez en su carrera. Al día siguiente ganó en el Alto de Aitana, su segunda victoria de etapa en la Vuelta después de la conseguida en 2018. El 13 de septiembre, en Granada, culminó la obra al conquistar la Vuelta a España, su primera gran vuelta y el mayor triunfo de su carrera. Después de tres segundos puestos y un tercero, Enric Mas alcanzó por fin el escalón más alto.