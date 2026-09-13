Alba Torrens y Helena Pueyo conquistan el bronce en el Mundial

Nuevo éxito para el baloncesto mallorquín. Alba Torrens y Helena Pueyo conquistan la medalla de bronce en el Campeonato del Mundo con la selección española tras barrer a Alemania por 81-58 en el partido por el tercer y cuarto puesto. Las mallorquinas suman así un nuevo triunfo con el combinado nacional con la binissalemera confirmándose como una de las mejores jugadoras de la historia del baloncesto español femenino sumando su undécima medalla con la selección.

La selección española saltó a la pista de Berlín con las ideas claras. El primer cuarto de las españolas fue una clara demostración de intenciones de cara al trascendental partido marcando un parcial de 25-15 y poniendo tierra de por medio en los primeros diez minutos de encuentro. A pesar del gran inicio, las anfitrionas no se dejarían pisar tan fácilmente y apretaron el acelerador en el parcial previo al descanso apretando el resultado en el ecuador del enfrentamiento (40-36) y dejándolo todo abierto para la segunda parte del partido por el tercer y cuarto puesto.

Las jugadoras alemanas salieron de los vestuarios con la fuerza del mensaje de su seleccionador y con el apoyo de todo un pabellón que apretaba y empujaba a sus compatriotas. Aun así, las jugadoras dirigidas por Miguel Méndez no se dejaron amedrentar y lograron finalizar el tercer cuarto por delante y cogiendo una ventaja importante (61-51) de cara a la última manga del partido. Fue en este último parcial cuando la selección española sacó su mejor versión y arrolló, sin miramiento alguno, a la selección alemana. Con un parcial de 20-7, el combinado nacional borró por completo a sus rivales de la pista y conquistó el bronce mundial con un resultado final de 81-58.

De esta manera, Alba Torrens pasa a la historia del baloncesto femenino español como la jugadora con más medallas mundiales con cuatro metales (una plata y tres bronces), superando a Laia Palau y Laura Nicholls que tienen tres. La binissalemera, que ha vivido un último año en el que su continuidad con el combinado nacional estaba en el aire, volvió a una convocatoria para preparar y disputar este Campeonato del Mundo y lo termina haciendo historia, consiguiendo su cuarta medalla en su cuarto mundial. Helena Pueyo, por su parte, se cuelga su primera medalla internacional con la selección absoluta y agranda su palmarés, sumándola a su metal en el Eurobasket del año pasado.