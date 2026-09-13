Alba Torrens busca su cuarta medalla en un Mundial

Alba Torrens y Helena Pueyo se citan con la historia. La alero de Binissalem puede confirmarse como una de las mejores jugadoras de la historia del baloncesto español conquistando su cuarta medalla en su cuarto mundial. La base de Palma puede inaugurar su palmarés internacional en su primera participación en un Campeonato del Mundo con la selección española absoluta.

A pesar de la derrota de ayer ante Estados Unidos, las mallorquinas mantienen vivo el sueño de volver a casa con una medalla. Una recompensa que Torrens ya ha saboreado una multitud de veces en su vida y que Pueyo quiere volver a probar, pero esta vez a nivel internacional. Diez son las medallas que ha logrado conquistar la binissalemera con la selección española. Dos oros en los Eurobasket del 2013 y del 2017, cuatro platas con la de los JJOO de Río en 2016, el Mundial del 2014 y los Eurobasket del 2023 y 2025, y cuatro bronces con los de los Mundiales del 2010 y del 2018 y los Eurobasket del 2009 y del 2015. Sin duda, una vitrina que pone de manifiesto la importancia de Torrens en la historia del baloncesto femenino español.

Helena Pueyo lucha por una posesión en el partido de este sábado contra Estados Unidos / FIBA

Por su parte, Helena Pueyo ya sabe lo que es subirse al podio con el combinado nacional absoluto tras colgarse la plata en el Eurobasket del 2025. La base de Palma defiende los colores nacionales desde la Sub16, cuando disputó su primer Campeonato de Europa, aunque no fue hasta el 2018 cuando tocó su primer metal como integrante de la selección. Plata en el Eurobasket Sub18 para, un año después, conducir a la Sub19 al tercer escalón internacional en el Mundial. Éxitos de dos jugadoras mallorquinas que este domingo buscarán ampliar su fantástico palmarés en el partido por el tercer y cuarto puesto del Mundial contra Alemania.