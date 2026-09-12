Suspendido el partido Montuïri-S’Horta de Regional Preferente por una agresión

Acaba de comenzar la temporada oficial en el fútbol regional y ya se ha vivido el primer incidente violento en Mallorca. El partido entre el Athletic Montuïri y el S’Horta, correspondiente a la primera jornada de Regional Preferente, ha tenido que ser suspendido este sábado después de que el delegado del conjunto visitante propinara un fuerte puñetazo a un jugador local tras una tangana producida durante el encuentro. La Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB) ha emitido un comunicado condenando los hechos y ha avanzado que investigará el incidente.

Los hechos ocurrieron en el campo de Es Revolt, en Montuïri, en donde se produjo una tangana entre ambos equipos, en la que salió malparado un futbolista del Montuïri tras ser golpeado en el rostro por el delegado del S’Horta. Agentes de la Guardia Civil se llevaron detenido al agresor. Ante lo sucedido, el árbitro del encuentro, Juan M. Riera, decidió dar por finalizado el partido.

Condena de la FFIB

La Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB) condenó "de manera absoluta y rotunda" el episodio y anunció que recabará toda la información disponible, analizará el acta arbitral y el resto de informes y trasladará la documentación a los órganos competentes para determinar las posibles responsabilidades.

La Federación dispone además de grabaciones de vídeo y audio gracias a las medidas implantadas junto a Eivo, material que utilizará para esclarecer lo sucedido. "No vamos a tolerar ningún tipo de violencia dentro o fuera de nuestros terrenos de juego", advirtió la FFIB, que aseguró que, una vez analizado el caso, actuará "con la máxima contundencia que permita la normativa vigente".

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La Federación también trasladó su apoyo al jugador afectado y le deseó una pronta recuperación.