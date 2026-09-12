Roberto Ledesma y Antonio Fernández, ganadores absolutos en la ‘Challenge de Tardor’

La Challenge de Tardor de ciclismo bajó este sábado el telón con la jornada final disputada en Alaró. Roberto Ledesma, en la carrera de primer y segundo nivel, junto con Antonio Fernández, en la de tercera categoría, han sido los ganadores absolutos en un cuadro de honor que se completa con Anita Stenberg en categoría femenina y Alejandro Buzdea en división cadete.

Tomaron la salida 55 contendientes en la prueba de 1ª y 2ª categoría para completar 74 kilómetros en un trazado interurbano con las durísimas rampas de Tofla como mayor dificultad. La carrera se saldó con el triunfo de Francesc Barber, seguido del ganador absoluto, el menorquín Roberto Ledesma, a un segundo, mientras que Jordi Artigues completaba el podio a poco más de un minuto, seguido de Miquel Riera y Elíes Ros. En la general absoluta, Ledesma aventaja en 1-10 a Riera y al máster 40 Paul Stubert, a 1-16. La general de las metas volantes fue para el pobler Toni Ballester, con Ledesma ganando la general de la montaña. La mejor escuadra de la carrera ha sido la Penya Ciclista Toni Gelabert-Bicicletes Caldentey.

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La jornada final de tercer nivel y féminas se saldó con el triunfo de Antonio Fernández, batiendo en el esprint final a Joan Ripoll y Rafel Rosselló, con Anita Stenberg (7ª) como mejor fémina, cediendo solo 5 segundos, seguida de Àngela Llabrés (15ª) y Francesca Marcús (36ª). Entre los cadetes, Alejandro Buzdea se impuso seguido de Andreu Martorell y Pablo Fernández. En cuanto a la general final, Fernández, Ripoll y Jonathan Mongeot ocupan los puestos de honor, todos con el mismo tiempo, con Stenberg, Llabrés y Susana Sevillano como mejores féminas y Alejandro Buzdea ganando en cadetes. La general de metas volantes ha sido para Pedro Mas y la de montaña para Andreu Martorell.