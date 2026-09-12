Fútbol
Pilotades | Comienza la División de Honor, Preferente y la Tercera futsal
Este fin de semana empieza la División de Honor y Regional Preferente de fútbol y la Tercera División de fútbol sala. La jornada en la primera categoría es: Alaró-Esporles (18:00), Santa Catalina-Platges de Calvià B (20:45), Rotlet Molinar-Calvià (19:00), Felanitx-Pollença i Port (19:30), Ferriolense-Andratx B (19:30), Collerense-Pòrtol (19:00) y Son Cladera-Campos (19:30); y mañana domingo, Alcúdia B-Sant Jordi (20:00) y Sóller-Serverense (18:00).
La Preferente inicia una nueva andadura
En Preferente, los primeros partidos son: hoy sábado, Montuïri-s’Horta (19:00), Petra-Pla de na Tesa (18:00), Can Picafort-La Victoria (19:30), Génova-Son Verí (19:00) y Xilvar-Sencelles (19:30); y mañana domingo, Espanya-Atlético Rafal (18:00), Artà-Joventut Bunyola (19:30) y Cade Paguera-Consell (19:00). Ya jugado, Algaida-Murense.
El fútbol sala levanta el telón con la Tercera
La primera jornada en la Tercera futsal es: hoy sábado, Joves d’Inca-Fisiomedia Manacor B (18:00), Son Ferrer-Juan de Ávila (19:30), Muro-Inter Campos (18:00) e Ibiza-Racing Andratx (16:00); y mañana domingo, Alcúdia-Entreculturas Montesión (s/h) y Son Oliva-Urbanitzacions (19:00).
La Tercera dirime su segunda jornada
Segunda jornada en la Tercera División balear: hoy sábado, Binissalem-Cardassar (19:30 horas), Platges de Calvià-Manacor (18:30), Migjorn-Ibiza (16:00), Sineu-Sant Jordi (17:00), Andratx-Llosetense (17:30), Inter Ibiza-Mercadal (12:30) y Arenal-Alcúdia (18:00).; y mañana domingo, Formentera-Porreres (12:00) y Santanyí-Constància (18:00).
San Francisco y Penya debutan en su campo
Segunda jornada en la División de Honor juvenil: mañana domingo, San Francisco-Murcia (12:30), Levante-Mallorca (16:30) y Penya Arrabal-Patacona (17:30).
El Balears femenino visita al Samper
El Balears femenino realiza su primer desplazamiento en la Segunda División al jugar en el campo del Samper, mañana (17:00).
El Independiente denuncia malas praxis
El Independiente Camp Redó denuncia en sus redes sociales malas praxis de otros clubes: «Cuando se crea una norma para proteger el trabajo de formación de los clubes de base, lo mínimo que esperamos es que se respete también su espíritu. Esta temporada, el Santa Catalina Atlético incorpora a 5 jugadores procedentes de nuestro club para competir en Promesas. ¿La solución para evitar el mecanismo de solidaridad? Que dos de ellos han sido inscritos por otro club, el Génova, mientras continúan entrenando con el Santa Catalina Atlético, para posteriormente ser dados de baja y poder ser inscritos por el Santa Catalina y a otro tercero, de momento no le van a hacer ficha para jugar».
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