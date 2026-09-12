Enric Mas: "Me he visto ganador desde el principio de la etapa"

Con la voz entrecortada y abrumado por la emoción del momento. Así compareció Enric Mas tras tocar con sus manos, ahora sí, la gloria de La Vuelta después de una etapa, y una carrera, en la que ha demostrado ser el mejor y tener el control de la clasificación general en todo momento. "Con las piernas que tenía me he visto ganador (de La Vuelta) desde el principio de la etapa", declaraba el de Artà tras cruzar la línea de meta en el Collado del Alguacil. El corredor mallorquín reconocía que no sabía "qué decir" y añadía que sentía "emociones nuevas" para él. Y es que Mas sentenció una carrera en la que ha sido el gran dominador desde la caída de Pogacar, aunque no ha sido hasta este sábado cuando, a medida que "iba descontando los kilómetros", se lo iba "creyendo cada vez más". Y no es para menos, el artanenc ha demostrado saber ir día a día en esta Vuelta, con mucha paciencia y saber estar, hasta que le ha llegado el gran éxito de su vida.

Con 31 años Mas toca la gloria, pero debe la victoria a sus compañeros: "Han estado de diez, si analizáis todos los días que he sacado tiempo a mis rivales ha sido gracias a ellos". Con Raúl García Pierna, Pablo Castrillo e Iván Romeo como grandes aliados en las etapas de alta montaña, el artanenc y su equipo han sabido controlar las etapas y sus rivales ganando La Vuelta etapa a etapa y segundo a segundo a los Roglic, los Gall, los Carapaz y a cualquiera que le quisiese arrebatar el maillot rojo. El mallorquín, a punto del llanto tras pasar por el arco de meta de este sábado, además, quiso agradecer a su "familia, amigos y afición" el apoyo que ha recibido en una carrera en la que se ha sentido mejor nunca y conectado con todos los amantes del ciclismo español.