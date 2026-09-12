Enric Mas sentencia la Vuelta a España en el Collado del Alguacil

Enric Mas ha dejado sentenciada la Vuelta a España 2026. El ciclista del Movistar Team superó este sábado la última gran batalla de la carrera en las durísimas rampas del Collado del Alguacil y conserva el maillot rojo tras la vigésima y penúltima etapa, en la que Mikel Landa se llevó la victoria tras una exhibición desde la fuga.

El corredor de Artà afrontaba los 186,8 kilómetros entre La Calahorra y el Collado del Alguacil con la misión de proteger el liderato de la Vuelta a España conquistado en los últimos días y respondió a todos los movimientos de sus principales rivales. Felix Gall, tercero de la general, lo intentó hasta el final, mientras que Primoz Roglic logró conservar la segunda posición.

El Movistar asumió desde muy pronto el control de una jornada especialmente exigente. Después de que Wout van Aert e Ivo Oliveira abrieran las hostilidades nada más comenzar la etapa, el equipo de Enric Mas puso a trabajar a Iván Romeo y Raúl García Pierna para mantener bajo vigilancia una fuga que fue creciendo con el paso de los kilómetros.

La batalla por la general se endureció en el Puerto de El Purche, donde Richard Carapaz lanzó varios ataques para intentar acercarse al podio. El ecuatoriano obligó a reaccionar al Decathlon CMA CGM de Gall y mantuvo también en alerta a Mas y Roglic.

Mientras los aspirantes a la Vuelta libraban su batalla, Mikel Landa comenzó a construir una victoria. El vasco alcanzó a los que seguían escapados y terminó marchándose en las rampas hacia el Collado del Alguacil. El corredor del Soudal Quick-Step cruzó la meta en solitario con un tiempo de 4h58:01 y sumó su quinta victoria de etapa en una gran vuelta.

Mas administró su ventaja

Por detrás, Mas administró perfectamente su ventaja. El mallorquín entró a 6:54 de Landa y aventajó en 38 segundos a Roglic, que llegó a 7:32 del vencedor.

Superado el último gran examen de montaña, Enric Mas afrontará la última etapa vestido de rojo y con la Vuelta a España al alcance de la mano. El mallorquín está a una jornada de convertir en realidad el mayor triunfo de su carrera.