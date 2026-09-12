La Diada de Vela Llatina hace navegar la historia de Mallorca

Cala Gamba ha vuelto a ser este sábado el escenario donde convergen el patrimonio marítimo y la tradición náutica de Mallorca. Más de 40 embarcaciones tradicionales se han reunido para participar, cada una a su manera, en la 30ª Diada de Vela Llatina de Mallorca. Unos han optado por competir y otros, simplemente, por disfrutar de la navegación y de un encuentro donde lo más importante, más allá de la clasificación, son el hermanamiento entre aficionados y el intercambio de experiencias.

“Sin acontecimientos como la Diada, no hubiera sido posible conservar la vela latina y la mayoría de las embarcaciones que hoy vemos aquí habrían dejado de existir”, comenta Joan Marc Rigo, gerente del Club Nàutic de Cala Gamba, desde la azotea del edificio social en el momento en que, por fin, el viento hace acto de presencia y se escucha en la lejanía el bocinazo que oficializa el inicio de la regata.

Entre la flota que se observa dando sus primeros bordos figuran una decena de embarcaciones centenarias, algunas con más de un siglo de historia. Entre ellas se encuentra el llaüt San Antonio de Padua, de Joan Ecker, quien lo adquirió hace tres años y hoy confiesa, encantado, que la unión de madera e historia suponen “una forma distinta de navegar” y de dar rienda a la pasión por vela. “Yo había navegado con aparejo Marconi en regatas convencionales y esto es muy distinto”, añade Ecker, cuyo barco (1910) es uno de los pocos del museo flotante de Cala Gamba de autoría desconocida: “Si te fijas, la placa no lleva el nombre del mestre d’aixa que lo construyó”.

Presencia menorquina

Menorca, región invitada de esta edición, ha acudido a la cita con dos embarcaciones que representan buena parte de ese patrimonio que la Diada contribuye a preservar. Una de ellas es el Besitos, buque insignia de la Associació d’Amics de la Mar de Ciutadella, que estos días comparte pantalán con algunos de los llaüts y botes más antiguos de Mallorca. La otra es el Maria y Antonio, construido en 1900 y, por tanto, la unidad más longeva de la flota. Su historia conserva todavía una parte de misterio y no pocas páginas en blanco. Se sabe, sin embargo, que sus planos sirvieron de inspiración para una serie de réplicas construidas posteriormente en fibra, según explica su patrón, Evarist Coll.

El viento se ha hecho esperar hasta las 13.45 horas, cuando la brisa predominante de norte ha dado paso a un Embat de entre 10 y 12 nudos establecido en el eje de los 225 grados. El retraso ha obligado a modificar el programa inicialmente previsto y solo ha podido celebrarse una de las dos regatas programadas. La organización ha dispuesto dos campos de competición, uno para las clases competitivas y otro para la clase Oberta.

Los vencedores de la primera jornada han sido Pantaleu, de Isabel Estades, en la clase Dragonera; Savanna, de Toni Jover, en Llaüts Clàssics; Brandó, de César Cabrera, en Llaüts Clàssics Oberta; Asam, de Pere Riera, y Ventolina, de Jaume Duran, en Regata.

Programa cultural y social

La actividad en el mar comparte protagonismo con un programa social y cultural que completa el sentido de la Diada. Después de la navegación, los participantes se reúnen en tierra para compartir un almuerzo acompañado de música en directo. La exposición Vent i Pigment, del acuarelista Juan V. Aguilar Caballero, forma también parte de esta programación y permanecerá abierta en Cala Gamba hasta el 20 de septiembre.

La jornada de mañana domingo pondrá el punto final a la Diada con una nueva salida de la flota al mar. Está previsto que las embarcaciones abandonen los pantalanes a las 11 horas y que la señal de atención para la regata se dé a las 12, siempre que el viento lo permita. El programa concluirá con el almuerzo de hermandad y la entrega de premios y obsequios, además del Premio Mestre d’Aixa Miquel Llompart. Joan Marc Rigo invita a los ciudadanos de Palma a acercarse a Cala Gamba para poder observar las evoluciones de la flota desde tierra. “Es un espectáculo marítimo que merece ser contemplado y que la cercanía del campo de regatas pone al alcance de todos los mallorquines”.

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La 30ª Diada de Vela Llatina de Mallorca cuenta con el patrocinio de Toyota Mediomotors Mallorca y Fan Mallorca Shopping, y con la colaboración de la Cofradía de Pescadores de Palma, Carrefour, la Denominación de Origen Pla de Mallorca, Sa Calma Boats, Quely y el Consell de Mallorca.