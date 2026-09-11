El Palmer Basket presenta su plantilla para su segundo curso en Primera FEB

El Palmer Basket Mallorca Palma presentó este miércoles su plantilla para la temporada 2026/27, la segunda consecutiva del club en Primera FEB, en un acto celebrado en Es Molí des Comte.

La presentación contó con la presencia del presidente del club, Vicenç Palmer, los jugadores y el cuerpo técnico, además de representantes institucionales. Asistieron Javier Bonet, en representación del Ajuntament de Palma; el secretario de Cultura y Deportes, Pedro Vidal; el gerente del IME, Miquel Àngel Bennasar; y el director general de Deportes, David Salom.

Los jugadores fueron presentados uno a uno y posaron con la nueva indumentaria del equipo antes de las intervenciones de los protagonistas.

El presidente del club, Vicenç Palmer, destacó el acuerdo alcanzado con Sage Sports Group. «Es un motivo de orgullo presentar una nueva etapa del Palmer Basket. El siguiente nivel se alcanza alineándose con los mejores. El acuerdo con Sage Sports Group nos va a dar un salto de calidad», afirmó.

Palmer también se refirió al programa El Color d’una Illa, con el que la entidad pretende estrechar su relación con otros clubes mallorquines. «Hemos creado un programa de canteras, llamado El Color d’una Illa, donde vamos a hermanar a diferentes clubes de la isla en torno al proyecto, para que estén presentes en cada partido», explicó.

También tomó la palabra el capitán, Joan Feliu, que afronta su cuarta temporada en el club. «Es mi cuarto año formando parte de esta familia. Este año tengo un presentimiento positivo, el equipo es joven, con talento y tiene muchas ganas de trabajar», señaló el jugador de Inca, que también agradeció el apoyo de la afición durante la pasada campaña.

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Por parte de las instituciones, Javier Bonet y Pedro Vidal valoraron la composición de la plantilla y desearon una buena temporada al conjunto mallorquín.