El Palma Futsal estrena el ‘Torneo Apertura’ en la pista del Santa Coloma

Vuelve la competición liguera. El Illes Balears Palma Futsal inicia este viernes (21:30 horas / DAZN) su camino en la temporada 2026/27 con la visita al Catgas Energía Santa Coloma en el Pavelló Nou. Un escenario siempre exigente para abrir una Liga Prime Futsal que estrena formato y en la que cada punto adquiere todavía más valor desde la primera jornada.

Los de Antonio Vadillo afrontan el desplazamiento con el objetivo de dejar atrás la eliminación en la Supercopa y trasladar al estreno liguero las buenas sensaciones mostradas durante buena parte del inicio de la semifinal disputada el pasado sábado en el Palau Blaugrana.

La visita al decano supone, además, el estreno del nuevo modelo de competición. El Torneo Apertura se disputará a una única vuelta de quince jornadas y determinará al primer campeón liguero de la temporada, además de repartir seis billetes directos para la Copa de España. Con un calendario más corto y menos margen para recuperar puntos, empezar sumando lejos de Son Moix supondría un primer paso importante en una fase en la que cada jornada tendrá un peso considerable.

Para esta primera jornada, Antonio Vadillo mantiene la única ausencia ya conocida de Luan Muller. El guardameta continúa avanzando en su proceso de rehabilitación tras la intervención quirúrgica de rodilla a la que fue sometido al término de la pasada temporada.

Antonio Vadillo: «Este equipo está hecho para competir por grandes cosas»

Antonio Vadillo compareció en la previa del estreno liguero ante el Catgas Energía Santa Coloma con la ambición de comenzar con buen pie el nuevo Torneo Apertura. «Tenemos muchas ganas de empezar ya esta primera jornada. Nos vamos a enfrentar a una cancha que siempre es complicada y, además, este año a un club que ha cambiado mucho», señala Vadillo. El entrenador destaca la renovación vivida en Santa Coloma, tanto en la estructura como en el banquillo y la plantilla, y considera que ese nuevo impulso puede jugar un papel importante en el inicio de curso. «Normalmente, cuando se dan estos cambios y llega aire fresco, el ambiente es muy positivo. Al ser la primera jornada, es un factor que debemos tener en cuenta».

En cuanto a la semifinal de la Supercopa, y más allá del resultado, Vadillo considera que el encuentro ante ElPozo dejó una referencia muy clara sobre lo que necesita el equipo para competir por sus objetivos. «Fue el fiel reflejo de lo que necesitamos si queremos competir por grandes cosas. Y este equipo está hecho para competir por grandes cosas».

El nuevo formato del campeonato obliga, además, a conceder todavía más importancia a cada punto desde el comienzo: «Ahora el margen de error es mínimo». «En una liga de quince jornadas, si se te escapan cuatro, cinco o seis puntos, son muchos porque hay muy poco margen para recuperarlos». En una competición tan corta, evitar dinámicas negativas será especialmente importante: «No nos podemos dormir». «Un equipo que tenga una mala dinámica de resultados lo va a pasar mal para cumplir sus objetivos porque, en un abrir y cerrar de ojos, se te va la liga».

Vadillo descarta, no obstante, afrontar ese escenario desde el temor. «Esto es la élite. La élite es presión, jugar con objetivos, dar tu máximo para competir y salir a por ellos». El objetivo inmediato pasa ahora por firmar una actuación completa en Santa Coloma, mejorar la eficacia de cara a portería y reducir esos momentos de desconexión que han penalizado al equipo en sus últimos compromisos.