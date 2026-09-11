El Palma Futsal arranca la Liga Prime con una victoria en Santa Coloma

El Illes Balears Palma Futsal ha arrancado la temporada 2026/27 con victoria tras imponerse por 2-4 al Catgas Energía Santa Coloma en el Pavelló Nou. Charuto, con un doblete, Lucão y Fabinho firmaron los goles de un conjunto mallorquín que supo gestionar su ventaja y resistir el empuje local en los últimos minutos.

El Palma salió con fuerza y encarriló pronto el encuentro. Charuto inauguró el marcador en el minuto 3 tras una asistencia de Diego Nunes en un saque de esquina y, apenas dos minutos después, Lucão hizo el 0-2 después de una gran acción y asistencia de Piqueras.

El Santa Coloma reaccionó y Aniol recortó distancias en el minuto 10 al rematar un saque de esquina. El cuadro catalán tuvo opciones para empatar antes y después del descanso, pero primero Carlos Barrón y posteriormente Dennis, que entró tras un golpe recibido por el capitán mallorquín, sostuvieron al Palma.

El equipo de Antonio Vadillo recuperó margen en el minuto 26, cuando Charuto apareció en el segundo palo para aprovechar un potente envío de Piqueras y anotar el 1-3. El Santa Coloma recurrió al portero-jugador en el tramo final, pero la defensa del conjunto mallorquín resistió.

Ya en el último minuto, Dennis encontró a Fabinho con una gran asistencia desde su propia portería y el brasileño marcó el 1-4 aprovechando que la meta local estaba vacía. Pol Pacheco estableció poco después el definitivo 2-4.

El Palma Futsal suma así sus primeros tres puntos de la nueva Liga Prime Futsal, cuyo Torneo Apertura se disputa a una única vuelta de quince jornadas y reparte seis plazas directas para la Copa de España.