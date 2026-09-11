El Fibwi Mallorca pierde en la pista del Bàsquet Menorca

El Fibwi Mallorca Bàsquet Palma cayó este viernes por 87-83 ante el Bàsquet Menorca, en un encuentro correspondiente al Trofeo AON Illes Balears, y no pudo sumar su segunda victoria de la pretemporada. El conjunto de Álex Formento llegó con opciones hasta los últimos instantes, pero el mayor acierto local acabó decantando un duelo muy igualado.

El equipo mallorquín empezó mejor y tomó pronto la iniciativa con un 5-10. Los de Formento se mostraron sólidos durante el primer cuarto y consiguieron abrir una pequeña brecha para cerrar los primeros diez minutos con 18-25.

La reacción del Bàsquet Menorca llegó en el segundo periodo. Los de Javi Zamora mejoraron en el rebote ofensivo y fueron reduciendo diferencias hasta ponerse por delante (37-33). El Fibwi Mallorca atravesó entonces sus minutos más incómodos, aunque consiguió mantenerse cerca y llegó al descanso con solo un punto de desventaja (42-41).

La igualdad continuó tras el paso por los vestuarios. Después de varios intercambios de canastas, un 3+1 de Jaume Lobo permitió a los mallorquines recuperar momentáneamente el mando con el 48-51. El Menorca respondió y fue creciendo en el tramo final del tercer cuarto hasta alcanzar su mayor renta hasta ese momento, 68-61.

Los locales ampliaron la diferencia en el inicio del último periodo y llegaron a colocarse 76-65, pero el Fibwi Mallorca no se entregó. Varias buenas acciones defensivas y una canasta de Scariolo devolvieron a los de Formento al partido (78-71).

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El conjunto palmesano apretó todavía más en los últimos minutos y llegó al último minuto con 83-79. Incluso consiguió situarse a solo dos puntos, pero el Bàsquet Menorca supo gestionar las últimas posesiones para cerrar el encuentro con el definitivo 87-83.