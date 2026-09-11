La Carrera Solidaria de la APB correrá a favor del Teléfono de la Esperanza

La segunda edición de la Carrera Solidaria de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) ya tiene causa: el Teléfono de la Esperanza. Los beneficios de las inscripciones en las carreras de 10 y 4 kilómetros, que se celebrarán el próximo 15 de noviembre en el puerto de Palma, se destinarán íntegramente a esta entidad, en una edición que pone el foco en la prevención del suicidio y la importancia de la salud emocional. En la edición de 2025, la entidad beneficiaria fue Projecte Home Balears.

La elección del Teléfono de la Esperanza tiene, además, una vinculación especial con la propia APB. Durante este año, la entidad está desarrollando un programa de formación continua dirigido a los trabajadores de la Autoridad Portuaria de Baleares con el objetivo de sensibilizar sobre la importancia de la salud emocional, favorecer la detección de posibles situaciones de riesgo y proporcionar herramientas para actuar y acompañar ante situaciones de sufrimiento.

De esta manera, la Carrera Solidaria permitirá extender a la ciudadanía una iniciativa que ya se está desarrollando dentro de la organización y apoyar la labor que lleva a cabo el Teléfono de la Esperanza en materia de prevención, acompañamiento y atención a personas que atraviesan situaciones de crisis.

Programación

La jornada deportiva está pensada para todas las edades y niveles de preparación. La principal prueba será la Carrera Solidaria de 10 kilómetros, dirigida a mayores de 14 años, cuyo recorrido permitirá a los participantes descubrir espacios del puerto de Palma que habitualmente permanecen cerrados al público. El itinerario recorrerá los muelles de Ponent-Paraires, ofreciendo a los corredores la oportunidad de disfrutar desde dentro de una zona portuaria que se abrirá excepcionalmente a la ciudadanía con motivo de la prueba.

La programación incluirá también una carrera de 4 kilómetros, con una inscripción de 10 euros, cuyos beneficios se destinarán igualmente al Teléfono de la Esperanza. Junto a estas pruebas, la jornada ofrecerá carreras infantiles gratuitas, con recorridos adaptados a las diferentes franjas de edad, y una Caminata Popular de 4 kilómetros, también gratuita y abierta a toda la ciudadanía, pensada para quienes quieran sumarse a la iniciativa sin necesidad de competir.

La cita deportiva estará precedida, el sábado 14 de noviembre, por una jornada dedicada también al deporte y la solidaridad. La plaza de Santo Domingo de la Calzada acogerá diferentes actividades deportivas para todos los públicos y una muestra de entidades solidarias que permitirá a los asistentes conocer de cerca la labor que desarrollan las organizaciones participantes.

La APB da así continuidad a una iniciativa que en su primera edición reunió a más de 2.100 participantes y que pretende consolidarse como una cita anual en el calendario deportivo y solidario de Palma. Este año, además, la carrera incorpora una dimensión especialmente vinculada a la concienciación y la prevención, de la mano del Teléfono de la Esperanza.

Las inscripciones ya están disponibles a través de Elitechip, donde también se puede consultar toda la información sobre las diferentes pruebas y modalidades de participación.