Artà acompaña a Enric Mas en el tramo decisivo de la Vuelta

Lo que está consiguiendo Enric Mas en la Vuelta a España es ya historia del ciclismo mallorquín. Su localidad natal, Artà, no quiere perder la oportunidad de estar al lado de su paisano en el momento más importante de su trayectoria. Más de 100 vecinos del pueblo viajan a Granada este fin de semana para apoyar al mallorquín en las últimas etapas de la ronda española, que finaliza este domingo en la Alhambra.

El desplazamiento de los vecinos refleja la ilusión que se ha generado en el pueblo ante el papel que está protagonizando el ciclista artanenc. La posibilidad de acompañarle en persona durante los últimos kilómetros de la Vuelta ha llevado a numerosos aficionados a organizar el viaje hasta Andalucía, con la intención de convertir las carreteras granadinas en un pequeño rincón de Artà y hacerle sentir el respaldo de los suyos.

Esta iniciativa se suma a la del Ajuntament d'Artà, en colaboración con el Club Ciclista Artanenc, que instalará una pantalla grande el sábado y el domingo para seguir el final de la prueba. De esta manera, los vecinos que no puedan desplazarse también tendrán la oportunidad de vivir juntos las últimas etapas y compartir la emoción por el rendimiento de su paisano.

"Esperamos que venga mucha gente a apoyar a Enric y a estar con él. Pero también sé que hay mucha gente que se va a Granada, más de 100 personas que se van a animarle y para que sienta que tiene el aliento de Artà", explica el alcalde Manuel Galán.

Será una forma de que el pueblo acompañe a Mas en los kilómetros finales de esta Vuelta. Un grupo de vecinos estará en las carreteras de Granada para animarle en directo, mientras otros seguirán la carrera desde Artà. La localidad se volcará así con uno de sus grandes referentes deportivos, uniendo a quienes estarán a pie de carretera con quienes vivirán la carrera desde el municipio. Todos con un mismo objetivo: que el ciclista pueda sentir, también lejos de casa, el apoyo de su gente en este tramo final de la ronda española.