Antonelli cierra el viernes al frente en el Madring; Alonso y Sainz, lejos

Si Ferrari aún aspira a entrar en la lucha por el título mundial en 2026, en Maranello tendrán que forzar la máquina. Mercedes no les da respiro, tampoco en un trazado exigente y de nuevo cuño como el Madring. George Russell ha dominado esta mañana en el estreno del trazado de la capital y su compañero Kimi Antonelli, líder del campeonato, ha comandado la segunda sesión libre para cerrar el viernes al frente con un tiempo de 1.33.662, por ahora récord del circuito.

Ferrari empezaba con ventaja. Leclerc y Hamilton fueron los únicos pilotos de la parrilla de la Fórmula 1 que pudieron rodar en el Madring, gracias al test privado organizado por la Scudería y los promotores del circuito un mes atrás. Pero ni siquiera en esas condiciones, con mayor conocimiento de la pista, han podido frenar el impulso de su directo rival. Mercedes tiene un plus y Antonelli y Russell se postulan como principales candidatos a la pole de este sábado.

La primera jornada de competición del GP de España 2026 en su nuevo escenario de Madrid, que recupera la F1 45 años después del última carrera, en el Jarama, en 1981, ha resultado poco agitada, con calor moderado y más agarre de lo esperado, aunque por la tarde se ha registrado una primera bandera roja a cargo del rookie Arvid Lindblad.

El británico ha estrellado el monoplaza del Visa RB en la curva 13, saliendo de la Monumental, y ha doblado las barreras tech pro, aunque por fortuna su accidente no ha tenido mayores consecuencias.

Más ‘movido’ ha sido el debut de los F2, con un aparatoso incendio del coche de tailandés Tasanapol Inthraphuvasak durante la tanda matinal y hasta tres banderas rojas en la clasificación vespertina. Los pilotos de F1 no han querido tomar demasiados riesgos en su primer día para familiarizarse con el nuevo circuito, que ha recibido elogios por parte de la mayoría.

Fernando Alonso no ha tenido mucho tiempo para probarse. Una avería en el embrague de su Aston Martin al final del FP1 ha dejado al asturiano en el box en Libres 2 durante muchos minutos. Con todo, las sensaciones han sido bastante positivas y Alonso se ha situado 17º, justo detrás de Carlos Sainz con el Williams. a tres segundos de cabeza.

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Peor ha sido la tarde del campeón Lando Norris, que ha regresado al box tras detectar un problema en la caja de cambios de su McLaren. Antonelli, después de hacer historia en el GP de Italia el pasado domingo, remontando desde la 19ª de parrilla y logrando la primera victoria italiana en Monza en sesenta años, aspira a mantener la racha y lograr en Madrid el que sería su octavo triunfo de una temporada que roza la perfección. Antes le espera una clasificación que promete emociones fuertes.

Fuente: Sport