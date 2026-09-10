Sergi Huguet: «Tengo un extra de motivación e ilusión»

El Fibwi Mallorca Bàsquet Palma presentó a Sergi Huguet, Garmine Kande y Adrià Moncanut, tres de sus incorporaciones para la temporada 2026-27. El acto se celebró este miércoles en las oficinas de Espais Integrals, uno de los patrocinadores destacados del club, mientras el equipo continúa preparando el derbi de pretemporada de este viernes ante el Hestia Menorca, a las 18.30 horas.

Para Sergi Huguet, la próxima campaña supone el regreso a un club que conoce desde su etapa de formación. El mallorquín pasó por la cantera del CB Imprenta Bahía San Agustín y ya formó parte del primer equipo en la temporada 2020-21. «Estoy muy ilusionado por formar parte del proyecto esta temporada. Tengo ganas de aportar incluso más de lo que aporté cuando ya estuve en el club», señaló.

Huguet afronta su regreso con especial ilusión después de dos temporadas complicadas. «Hace dos años estuve una temporada entera parado y el año pasado fue un poco de adaptación. Todos los años son importantes y nunca me pongo un peso encima mayor, pero sí es cierto que tengo un extra de motivación e ilusión», explicó. «Tengo ese sentimiento y esa ilusión de representar a un equipo de la isla y a un equipo al que siento como mi casa desde que llegué en la cantera», añadió.

Kande y Moncanut

También fue presentado Garmine Kande, que aseguró estar «muy feliz de estar aquí en Palma y de estar con mis compañeros». «Vamos a darlo todo para que las cosas nos salgan bien. Tengo buenas sensaciones desde que estoy aquí y voy adaptándome», afirmó el jugador congoleño. Kande destacó además el estilo del técnico: «Álex se me asemeja a Diego Ocampo en su estilo de juego. Juega como me gusta a mí y por eso me da buenas sensaciones estar aquí».

Por su parte, Adrià Moncanut calificó su llegada al Fibwi Mallorca como «una oportunidad» en su carrera. «Es el sitio ideal por la oportunidad que me ha dado el Fibwi Mallorca y por el objetivo que tiene de consolidarse en la categoría», señaló el base catalán. Sobre su papel en el equipo, explicó: «Mi perfil de juego es de, entre comillas, ser un base director y tener el control del equipo. Es importante tener esa variedad en el juego y esos estilos diversos».

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El director deportivo, Martí Josep Vives, agradeció finalmente el respaldo de Espais Integrals, anfitrión de la presentación. «Estamos muy agradecidos por la colaboración y apoyo desde hace años. Son una empresa de prestigio en Palma y en la isla y estamos felices de poder presentar a nuestros jugadores», manifestó.