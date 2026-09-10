El Rutómetro de Fernando Gilet: En estado de gracia

Era el día más esperado. La prueba de fuego, la jornada angular de esta Vuelta a España que Enric Mas tiene, más que nunca, al alcance de sus posibilidades. Toda una carrera de trabajo, sacrificios y dificultades concentrada en apenas treinta y dos kilómetros de contrarreloj. Treinta y dos kilómetros para terminar de asaltar un liderazgo que ha defendido con autoridad desde el mismo día en que lo conquistó.

Y Enric Mas volvió a demostrar en Jerez de la Frontera que es el más fuerte. Como hizo Álvaro Pino hace cuarenta años, en esta misma ciudad y en circunstancias similares, el ciclista de Artà brilló como nunca en una especialidad que amenazaba con convertirse en una trampa, en el lugar donde podía perder todo lo conquistado en la montaña.

No ocurrió.

Enric Mas está en estado de gracia. Hay momentos en el deporte, contados, casi excepcionales, en los que un deportista parece caminar por encima de las circunstancias, como si todo lo que sucede a su alrededor conspirara a favor de su victoria. Nada parece suficiente para detenerle. Ahora mismo, eso es Enric Mas.

Es imparable. La presión le alimenta. El maillot rojo no pesa: vuela. Y en su rostro, en su manera de pedalear, en la autoridad con la que está defendiendo esta Vuelta, se adivina algo que va mucho más allá de una victoria deportiva. Enric Mas está viviendo los días más felices de su carrera.

Quedan dos etapas. Dos montañas. Dos exámenes finales.

Primero, los dieciséis kilómetros de Peñas Blancas, un puerto de esos que parecen dibujados para La Vuelta, con la cima esperándote después de una larga agonía. El mismo territorio en el que Roglič ha construido buena parte de sus cuatro victorias en la ronda española.

Y después, el Collado del Alguacil. La puerta del cielo de Granada. El último gran escenario. El lugar donde la historia terminará de escoger a sus protagonistas.

Después de lo presenciado ayer, resulta difícil imaginar a un Enric conservador. Veremos, probablemente, al Enric más ambicioso de todos. Al que sabe que la gloria está a dos días y que una oportunidad como esta quizá no vuelva a llamar a su puerta.

Querrá coronarlo todo. Con broche de oro. Y, si puede, de diamantes.

Pero que nadie se equivoque.

La batalla será cruenta. Roglič no regalará un metro. No firmará una tregua. No sabe hacerlo y tampoco ha llegado hasta aquí para hacerlo.

Y precisamente por eso, porque el esloveno seguirá atacando, porque la montaña todavía guarda su última palabra y porque en el ciclismo nunca hay victoria antes de cruzar la línea de meta, quizá estemos a punto de contemplar al mejor Enric Mas que jamás hemos visto.

El rojo ya es suyo.

Ahora falta convertirlo en historia.