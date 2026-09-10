María Quetglas firma cuatro podios en el Nacional de Salvamento y Socorrismo

La mallorquina María Quetglas cerró con un oro y tres medallas de plata su participación en los nacionales de la Federación Española de Salvamento y Socorrismo, disputados el pasado 4 de septiembre en Carballo (A Coruña).

La velocista internacional, que entrena a las órdenes de Juan Sancha y compagina actualmente el atletismo con el salvamento y socorrismo, consiguió uno de sus principales resultados en la prueba individual de sprint sobre arena, en la que se proclamó subcampeona. La victoria correspondió a una internacional extranjera, mientras que otra deportista extranjera ocupó la tercera posición.

La mallorquina María Quetglas, a la izquierda, en el podio durante el Campeonato / D.M.

Quetglas amplió después su cosecha con el Salvamento-C.N. Silla. El conjunto logró el subcampeonato de España de sprint absoluto femenino, antes de proclamarse campeón de España de salvamento con tubo de rescate absoluto femenino.

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La participación de la mallorquina se completó con una tercera plata, conseguida en el subcampeonato de clubes de relevos de la especialidad ocean, para cerrar la competición con cuatro podios.