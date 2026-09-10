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Salvamento y socorrismo

María Quetglas firma cuatro podios en el Nacional de Salvamento y Socorrismo

La velocista mallorquina logró un oro y tres platas en la competición disputada en Carballo

María Quetglas, en una de las pruebas disputadas en Carballo (A Coruña)

María Quetglas, en una de las pruebas disputadas en Carballo (A Coruña) / D.M.

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La mallorquina María Quetglas cerró con un oro y tres medallas de plata su participación en los nacionales de la Federación Española de Salvamento y Socorrismo, disputados el pasado 4 de septiembre en Carballo (A Coruña).

La velocista internacional, que entrena a las órdenes de Juan Sancha y compagina actualmente el atletismo con el salvamento y socorrismo, consiguió uno de sus principales resultados en la prueba individual de sprint sobre arena, en la que se proclamó subcampeona. La victoria correspondió a una internacional extranjera, mientras que otra deportista extranjera ocupó la tercera posición.

La mallorquina María Quetglas, en el podio durante el Campeonato de España de salvamento y socorrismo

La mallorquina María Quetglas, a la izquierda, en el podio durante el Campeonato / D.M.

Quetglas amplió después su cosecha con el Salvamento-C.N. Silla. El conjunto logró el subcampeonato de España de sprint absoluto femenino, antes de proclamarse campeón de España de salvamento con tubo de rescate absoluto femenino.

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La participación de la mallorquina se completó con una tercera plata, conseguida en el subcampeonato de clubes de relevos de la especialidad ocean, para cerrar la competición con cuatro podios.

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