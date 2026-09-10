Marc Márquez: "A los que piensan que hago cuento no les deseo que se dañen como nosotros"

El piloto catalán Marc Márquez (Ducati), de 33 años, nueve veces campeón del mundo de motociclismo, sabe que no va a convencer a todo el mundo. Ni lo intenta. Ni lo busca. Ni lo quiere, porque sabe que siempre habrá, en la vida y en el deporte, alguien, algunos, que no le crean. Le importa, por descontado, pero no puede hacer nada por evitarlo.

“Eso nunca podré evitarlo, ni yo, ni ningún deportista que sufra una seria lesión. Lo único que pienso cuando me plantean algo así es no desearle a nadie el daño que he sufrido yo y otros muchos atletas, que han peleado por recuperarse y volver a ganar, porque yo no he sido el único. Solo cuando sufres estas lesiones, heridas y operaciones empatizas con los deportistas que las padecen”, le ha dicho hoy ‘Il Cannibale’ a Damià Aguilar, de Catalunya Radio, en la sala de prensa de Misano, cuando el periodista catalán le ha preguntado qué le diría a los que piensan que, mostrando su cuerpo, su torso, brazo y hombro dañado, piensan que es una manera de tapar, cuando se producen, los malos resultados. "A los que piensan que hago cuento, no les deseo que se dañen como nosotros".

"Cuando te pasas los días respondiendo, continuamente, preguntas sobre tu brazo dañado, hay un momento que debes intentar frenar ese tema y, en ese sentido, no hay nada mejor que la transparencia: lo enseñas todo, habla el doctor y asunto zanjado. Espero". Marc Márquez — Piloto del Lenovo Ducati y nueve veces campeón del mundo

Márquez ha aceptado hoy estar en la conferencia de prensa oficial del Gran Premio de Misano, que se disputa en el circuito Marco Simoncelli, donde ha ganado en ocho ocasiones en las tres categorías: cinco triunfos en MotoGP, dos victorias en Moto2 y una, en 125cc. Ha compartido escenario con sus dos directos rivales por el título, el madrileño Jorge Martín y el italiano Marco Bezzecchi, los tres están metidos en un puño al frente del Mundial, solo separados por 24 puntos.

Y, claro, por descontado ha acudido a la cita oficial para poder extenderse en las razones de su exposición mediática. “Lo que he ido aprendiendo a lo largo de mi carrera deportiva es que, en momentos de dudas, de preguntas continuas y reiterativas, sobre mi brazo, por ejemplo, hay que tomar decisiones firmes e intentar acabar, de una vez por todas, con el asunto que, la verdad, me tiene bastante cansado. Quiero ganar en serenidad, tranquilidad y tener la cabeza limpia para lo que resta de temporada. Y, en estas situaciones, lo mejor es la transparencia, enseñarlo todo”.

"Nadie me pone un cuchillo en el cuelo para que siga corriendo", dijo Marc Márquez, hoy, en Misano. / ALEJANDRO CERESUELA

“Así que, haciendo visible mi estado, mi brazo, mi hombro, mi torso, mi físico, mi cuerpo”, continuó explicando el campeón de Ducati, “leyendo al doctor Samuel Antuña, mi médico, que fue entrevistado por El Periódico, donde explicó todos los detalles de mi situación física, supongo que la gente se enterará, de una forma directa, cuál es mi auténtico estado y, a partir de ahí, tratar de pelear por renovar el título y no perder más tiempo con este tema, respondiendo siempre las mismas preguntas y sabiendo que, en unas carreras sufriere y, en otras, tal vez pueda pelear por el podio siempre”.

Ni que decir tiene y ustedes mismos se lo pueden imaginar, el enorme revuelo que ha originado en la parrilla de MotoGP tanto la foto de Marc (casi) desnudo y su desproporcionado brazo, hombro y torso derecho, como las declaraciones del doctor Samuel Antuña, que asegura que "ese brazo está al 50% del izquierdo”. Ha sido, sin duda, el tema del día en Misano y, posiblemente, con ello se cumple la intención de Márquez: enseñemos mi cuerpo, que hable el doctor y hablemos, por última vez, de este tema. “A partir de ahora”, añadió Marc, “tendré el derecho de no contestar más preguntas sobre este asunto: lo habéis visto y leído todo. Ya está. Asunto zanjado”.

“No es ningún secreto que Marc tiene cara de póquer; nadie sabe realmente cuál es la realidad, pero, después de siete operaciones en el mismo brazo, la forma en que afronta los fines de semana de carrera es increíble. Con limitaciones, claro". Francesco 'Pecco' Bagnaia — Tricampeón del Lenovo Ducati de MotoGP

“No es ningún secreto que Marc tiene cara de póquer; nadie sabe realmente cuál es la realidad”, ha comentado hoy, en Misano, su compañero de equipo, el italiano ‘Pecco’ Bagnaia. Y lo hizo con muy buen tono. “Lo que está haciendo es increíble. Después de siete operaciones en el mismo brazo, es normal que tenga algunas limitaciones, y la forma en que afronta los fines de semana de carrera es increíble ”, comentó . “Me enseñó esa foto antes del GP de Aragón. ¿Qué pensé cuando la vi? Es increíble lo que está pasando, pero lo está haciendo genial. A veces es muy fuerte, otras veces tiene el control. No sé cuánto limita esto su pilotaje, pero sin duda está haciendo cosas fantásticas ”.

Àlex, su hermano, actual subcampeón del mundo, piloto del Gresini Ducati y, la próxima temporada, líder del proyecto KTM de 850cc, respondió con contundencia a la pregunta de cómo era posible que Marc ganase con un brazo así. “Lo he dicho siempre: es Marc Márquez. Siempre he dicho que es un tío muy, muy, muy, muy bueno. Al final, sabe adaptarse, siempre hemos dicho que es como un camaleón. Mira bien su cuerpo, está torcido y lo está porque tiene que forzar mucho más otras cosas que eso [el hombro] porque no lo tiene bien. Eso es así pero haríamos bien en no olvidar que el talento que tiene para ir rápido en una moto es inhumano”.

Raúl Fernández, uno de los chicos de mona en la parrilla de MotoGP, ya ganador del Gran Premio de Inglaterra de este año y líder del equipo satélite de Aprilia, se rinde ante Marc Márquez, incluso antes de ver su foto y saber de su estado de salud. “Para mí, Marc es un ejemplo, no solo como piloto sino también un ejemplo de superación. Al final, un gran deportista donde hace la diferencia, no es cuando todo va bien, sino cuando todo va mal. Y creo que Marc en eso es especialista. Como siempre digo, yo a Marc no le puedo criticar porque me he criado viendo sus carreras. Es un ídolo y alguien que siempre tendré como referencia no sólo en el mundo de las motos sino también como deportista. Creo que lo que está haciendo con una lesión tan grande es para quitarse el sombrero”.

"Para mí, Marc es un ejemplo como piloto y, sobre todo, un ejemplo de superación. Un gran deportista donde marca la diferencia, no es cuando todo va bien, sino cuando todo va mal. Y Marc es un especialista en eso. Siempre lo admiraré porque lo que está haciendo, con una lesión tan grande, es para quitarse el sombrero”. Raúl Fernández — Piloto del equipo Trackhouse Suzuki

El campeón francés Fabio Quartararo, ahora en Yamaha y, la próxima temporada, líder del nuevo proyecto de Honda en la nueva era de 850cc, también se mostró admirado de lo que ha enseñado Marc, pero no le ha pillado por sorpresa. “¿Marc?, ha tenido tantas lesiones, tantas operaciones, sobre todo en el lado derecho, que lo único que podemos hacer es hablar bien de él. Es increíble lo que puede hacer en la bici y la velocidad con la que reacciona para manejar cualquier situación que se presente de improviso en una carrera. Me preguntas por qué continúa corriendo, es muy simple: ama este deporte y está haciendo grandes cosas por él, su instinto le dice que siga adelante”.

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Hubo un momento en la multitudinaria conferencia de prensa de hoy, en Misano, que alguien le preguntó al mayor de los Márquez Alentá por qué seguía corriendo en ese estado. "Corro porque me apasiona, corro porque me gusta, corro porque me encanta hacer feliz a la gente y corro para disfrutar pilotando, desde luego corro porque me apetece mucho, ya que nadie me ha puesto un cuchillo en el cuello para que corra". Y, sí, Marc se llevó su índice derecho al cuello y, en efecto, simuló (ver imagen) que alguien le obligaba a correr amenazándole con cortarle el cuello si no lo hacía. Pura pasión, ya lo sabíamos.