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Joan Sansó cierra con una plata el Mundial de ciclismo paralímpico

El mallorquín y Eloy Teruel completan el histórico doblete español en la prueba en ruta de tándem tras quedarse a las puertas del podio en la contrarreloj

Joan Sansó, segundo por la izquierda, en el podio del Mundial paralímpico de tándem

Joan Sansó, segundo por la izquierda, en el podio del Mundial paralímpico de tándem / RFEC

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Manuel Fernández

Manuel Fernández

Palma

El mallorquín Joan Sansó cerró el Campeonato del Mundo de Ciclismo Paralímpico de Huntsville (Estados Unidos) con una medalla de plata junto a Eloy Teruel en la prueba en ruta de tándem. La pareja española subió al segundo escalón del podio por detrás de sus compatriotas Imanol Arriortua y Mikel Aristi, campeones del mundo, para completar un doblete histórico de la selección española.

Sansó, que llegó ayer a Mallorca, y Teruel se mantuvieron durante toda la carrera en el grupo perseguidor después de que Arriortua y Aristi lanzaran un ataque cuando todavía restaba más de una hora de competición. Los futuros campeones lograron abrir una ventaja cercana al minuto y resistieron el pulso con el pelotón hasta la llegada.

El tándem formado por el mallorquín y el murciano permaneció atento a los movimientos entre los perseguidores y esperó hasta el tramo final para buscar su oportunidad. Sansó y Teruel consiguieron entonces asegurarse la segunda posición y poner el broche a su participación en el Mundial con una medalla.

La plata llegó después de que ambos se hubieran quedado a las puertas del podio en la contrarreloj. Sansó y Teruel terminaron cuartos con un tiempo de 33:48.70, a 1:16 de la medalla de bronce. El título fue para los franceses Elie de Carvalho y Mickaël Guichard, por delante de los neerlandeses Tristan Bangma y Patrick Bos y de los también franceses Alexandre Lloveras y Thomas Denis.

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España suma siete medallas

La medalla de Sansó contribuyó a que España cerrase el campeonato con un balance de siete preseas: dos oros, cuatro platas y un bronce. Además del doblete de los dos tándems, Manuela Vos fue campeona mundial en ruta y plata en contrarreloj de la clase H1; Ricardo Ten logró la plata en la crono C1; y Juan Alberto Jiménez y Eduardo Santas consiguieron una plata y un bronce, respectivamente, en la clase C3.

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